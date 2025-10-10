Alex López deja mensaje que no gustará en Costa Rica y el error que cometió Honduras para no ganar: "Se trata de interpretar"

La <b>Selección de Honduras </b>desaprovechó la oportunidad de mantenerse como líder solitario del<b> Grupo C </b>en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, tras igualar ante<b> Costa Rica</b> como local en el estadio Francisco Morazán.Al finalizar el encuentro, uno de los jugadores que vio minutos en el campo, <b>Alex López</b>, atendió a los medios y aseguró que fue un partido muy disputado, que Costa Rica vino a sacar un empate y que el lunes se jugará una final contra Haití. Además, el mediocampista afirmó que a la Bicolor le hace falta intensidad.