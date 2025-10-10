Alex López deja mensaje que no gustará en Costa Rica y el error que cometió Honduras para no ganar: "Se trata de interpretar"

Al finalizar el encuentro, uno de los jugadores que vio minutos en el campo, Alex López , atendió a los medios y aseguró que fue un partido muy disputado, que Costa Rica vino a sacar un empate y que el lunes se jugará una final contra Haití. Además, el mediocampista afirmó que a la Bicolor le hace falta intensidad.

La Selección de Honduras desaprovechó la oportunidad de mantenerse como líder solitario del Grupo C en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, tras igualar ante Costa Rica como local en el estadio Francisco Morazán.

"Fue un partido disputado. Costa Rica venía a jugar un partido para no perderlo. Estaban esperando un error nuestro. Si ves, hacen una línea con cinco centrales. Creo que al final ellos se van con un punto y a nosotros nos sabe a derrota, pero tenemos una final más el lunes contra Haití."

—¿Qué hizo falta, Alex? Porque al final queda la sensación de que pudimos haber perdido el partido, al menos eso decía la prensa en Costa Rica.

"Sí, es que si tú miras, en el segundo tiempo ellos tuvieron dos llegadas peligrosas, y pueden decir que pudieron llevarse el partido. Pero, como te dije, al final ellos venían a no perder, a sacar un empate. A nosotros nos faltó más fútbol y más intensidad adelante. Creo que tenemos que aprender y mejorar, y el lunes para nosotros es una final."

—¿Por qué pasa que no somos tan agresivos? Nos pasó contra Haití, Nicaragua y hoy contra Costa Rica.

"Creo que a veces tenemos que saber interpretar el juego. En el primer tiempo nos dedicamos mucho a tirar balonazos, y en el segundo el equipo salió jugando desde atrás. Al final se trata de interpretar al rival que está enfrente. Ahora nos toca jugar contra Haití, y son otros tipo de jugadores."