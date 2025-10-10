Kervin Arriaga explica lo que le faltó a Honduras ante Costa Rica y admite: "Por momentos no sabíamos qué hacer con el balón"

<b>Honduras </b>complicó sus opciones para clasificar al Mundial 2026 tras igualar sin goles contra <b>Costa Rica </b>en el Estadio Morazán de San Pedro Sula y ahora está obligadísimo a vencer el próximo lunes a una <b>Haití </b>en Tegucigalpa, que marcha primera en la clasificación del Grupo C.Uno de los que dio la cara tras finalizar el compromiso fue <b>Kervin Arriega</b>. Asegura que les faltó actitud para sacar los tres puntos, aunque reconoce que también hubo falta de ideas por el planteamiento de los ticos.