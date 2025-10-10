Kendall Waston echa sal a la herida y hace arder a Honduras con lo que dice: "Lo bueno es que..."

<b>¿Se pudo haber ganado el partido?</b>"Correcto. Creo que hicimos un gran encuentro, partiendo desde el orden que era fundamental. Ganamos los duelos en zonas de ataque de ellos. Contrarrestamos las virtudes de su ataque. Desgraciadamente tuvimos esa en el palo que pudo haber cambiado la historia. Este punto es vital siempre y cuando lo hagamos valer en casa el lunes".<b>Se decía que Costa Rica venía a sufrir a Honduras y salieron vivos...</b>"Hicimos un gran encuentro queríamos los tres puntos, pero así es la eliminatoria. No son encuentros vistosos, son de una chance y la tiene que meter. Lo fundamental fue mantener el cero atrás".