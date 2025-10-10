Repechaje rumbo al Mundial 2026: formato y los posibles rivales que esperan a Concacaf en la última batalla

El repechaje intercontinental se jugará en marzo de 2026 y tendrá como sede a México, específicamente en las ciudades de Monterrey y Guadalajara. Será un torneo con seis participantes: uno por cada confederación (<b>AFC, CAF, CONMEBOL, OFC y CONCACAF</b>), más un equipo adicional de la confederación anfitriona, otorgándole a la región dos oportunidades de alcanzar la clasificación.Hasta el momento, las selecciones que tienen asegurado su lugar en la fase de repechaje son Bolivia, que finalizó en el séptimo puesto de las eliminatorias sudamericanas con 20 puntos, y<b> Nueva Caledonia</b>, que llegó hasta la final en las eliminatorias de<b> Oceanía</b>. Ambas selecciones esperan a sus futuros rivales para definir quiénes lograrán los últimos boletos al Mundial.En otras confederaciones, los cupos de repechaje aún están por definirse. En Asia, seis combinados —<b>Indonesia, Irak, Omán, Catar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos</b>— disputarán la cuarta ronda, donde solo uno conseguirá el pase al repechaje. En África, los líderes de los nueve grupos avanzarán directamente al <b>Mundial</b>, mientras que los cuatro mejores segundos jugarán un mini torneo para obtener el boleto al repechaje intercontinental.<b>SIMULADOR MUNDIALISTA: <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/simulador-mundialista" target="_blank">pronostica los resultados de la eliminatoria</a></b>La ventaja de Honduras, en caso de quedar en el repechaje, es que está por encima de Bolivia (77) y Nueva Caledonia (150) en el ránking de la FIFA, lo que le permitiría jugar la última fase del repechaje. No obstante, aún quedan por definir boletos para la repesca y "La H" podría caer en la primera ronda de la repesca.