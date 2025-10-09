Luis Palma es sorprendido en el hotel de la "H": recibe visita especial previo al duelo ante Costa Rica en el Morazán

Así lo vivió <b>Luis Palma</b>, quien fue sorprendido en la previa de este duelo ante los ticos, donde sus padres viajaron desde La Ceiba para poder acompañarlo y visitarlo en el hotel.Vestidos con la camisa de la Bicolor con su dorsal 17, así llegaron doña <b>María Luisa </b>y don <b>Enrique Palma</b>, a visitar a su hijo, quien vive un gran momento en la Liga de Polonia. "Ganamos porque ganamos", decía su madre al momento de ingresar al hotel. Por su parte, Don Enrique Palma, más tranquilo y muy apasionado del fútbol, confesó las palabras que siempre le da a su hijo en las previas de estos duelos de la <b>Selección de Honduras</b>. "Las palabras que le he dado es que se sienta que está en Honduras, el país lo necesita como un jugador que está jugando muy bien en Europa".También aseguró: "Los compañeros deben tener la actitud para solucionar cualquier problema y con la bendición de Dios poder ganarle a Costa Rica".