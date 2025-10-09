Luis Palma es sorprendido en el hotel de la "H": recibe visita especial previo al duelo ante Costa Rica en el Morazán

En la previa de este encuentro, la concentración de la H está a todo vapor con el respaldo de los aficionados que siempre se hacen sentir y los familiares que nunca fallan.

La Selección de Honduras recibe en casa a Costa Rica , duelo que podría marcar el camino a una nueva Copa del Mundo 2026. El triunfo para la Bicolor sería dar un golpe de autoridad.

Así lo vivió Luis Palma, quien fue sorprendido en la previa de este duelo ante los ticos, donde sus padres viajaron desde La Ceiba para poder acompañarlo y visitarlo en el hotel.

Vestidos con la camisa de la Bicolor con su dorsal 17, así llegaron doña María Luisa y don Enrique Palma, a visitar a su hijo, quien vive un gran momento en la Liga de Polonia. "Ganamos porque ganamos", decía su madre al momento de ingresar al hotel.

Por su parte, Don Enrique Palma, más tranquilo y muy apasionado del fútbol, confesó las palabras que siempre le da a su hijo en las previas de estos duelos de la Selección de Honduras.

"Las palabras que le he dado es que se sienta que está en Honduras, el país lo necesita como un jugador que está jugando muy bien en Europa".

También aseguró: "Los compañeros deben tener la actitud para solucionar cualquier problema y con la bendición de Dios poder ganarle a Costa Rica".