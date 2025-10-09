Eliminatorias Concacaf: Honduras pierde el primer lugar y sorpresivo líder; así queda la tabla de posiciones del grupo C

<b>Honduras </b>y <b>Costa Rica </b>empataron sin goles, mientras que la <b>Selección de Haití </b>dio la sorpresa y le ganó de visita <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/goles-resumen-nicaragua-vs-haiti-en-vivo-hoy-eliminatorias-de-concacaf-tabla-posiciones-PL27685309" target="_blank">0-3 a Nicaragua</a></b> en la tercera jornada de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al <b>Mundial United 2026</b>.La Bicolor dirigida por <b>Reinaldo Rueda </b>consiguió un punto de local tras el empate 0-0 ante los costarricenses en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, un encuentro con pocas oportunidades para ambas escuadras.