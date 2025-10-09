La Selección

Eliminatorias Concacaf: Honduras pierde el primer lugar y sorpresivo líder; así queda la tabla de posiciones del grupo C

La "H" no pudo sacar el triunfo en San Pedro Sula y pierde el primer lugar: así quedó la tabla de posiciones del grupo C de la Eliminatoria de Concacaf.

2025-10-09

Honduras y Costa Rica empataron sin goles, mientras que la Selección de Haití dio la sorpresa y le ganó de visita 0-3 a Nicaragua en la tercera jornada de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial United 2026.

La Bicolor dirigida por Reinaldo Rueda consiguió un punto de local tras el empate 0-0 ante los costarricenses en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, un encuentro con pocas oportunidades para ambas escuadras.

Los haitianos, dirigidos por el francés Sébastien Migné, se impusieron por goleada en el Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua gracias a los goles de Duckens Nazon al minuto 12, Danley Jean Jacques al 35' y Louicius Don Deedson en el 90+2'.

Para Haití es la primera victoria que suma en la ronda final de la clasificatoria a la Copa del Mundo y momentáneamente se ubica en el primer lugar del Grupo C con 5 puntos, mientras los nicaragüenses se hunden en el último puesto con 1 unidad.

La Selección de Honduras perdió el liderato del grupo C tras el empate 0-0 ante los ticos. Los catrachos se quedaron en la segunda posición con 5 puntos, mismo que Haití, pero los caribeños tienen mejor diferencia de goles a favor, es por eso que dormirán en el primer lugar.

Por otro lado, Costa Rica es tercero con tres unidades tras el empate en San Pedro Sula, mientras que Nicaragua es el sotanero de la zona con solamente 1 punto que consiguió ante el equipo dirigido por Miguel "Piojo" Herrera.

En la próxima jornada que se jugará el lunes 13 de octubre, Honduras recibirá a Haití a las 6.00 PM en el Estadio Nacional Chelato Uclés y Nicaragua visitará a Costa Rica a las 8.00 de la noche por la cuarta fecha de la Eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO C

