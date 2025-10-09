Honduras vs Haití: Estadio, fecha y horario del próximo partido de la Bicolor en la Eliminatoria Mundialista

Por su parte, la selección de Haití llegará motivada tras la vapuleada 0-3 sobre Nicaragua que lo pone en el primer lugar. Los caribeños están dispuestos a sorprender a Honduras en su propio terreno. Los caribeños poseen jugadores con gran potencia física y dinamismo, por lo que el encuentro promete ser intenso y de alto ritmo desde el pitazo inicial.<b>SIMULADOR MUNDIALISTA: <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/simulador-mundialista" target="_blank">pronostica los resultados de la eliminatoria</a></b>La expectativa entre los aficionados es alta y la venta de boletos avanza con rapidez. El compromiso entre <b>Honduras y Haití</b>, programado para este <b>lunes 13 de octubre a las 6:00 PM en el Estadio Nacional</b>, marcará un nuevo capítulo en la historia de las Eliminatorias, donde los catrachos buscarán dar un paso firme hacia la clasificación al próximo Mundial.