Honduras vs Haití: Estadio, fecha y horario del próximo partido de la Bicolor en la Eliminatoria Mundialista

Honduras recibe a Haití en el Estadio Nacional Chelato Uclés por la jornada 4 de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf.

2025-10-09

La Selección Nacional de Honduras ya tiene todo listo para su próximo compromiso en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El combinado catracho enfrentará a su similar de Haití el lunes 13 de octubre, en un duelo que se perfila como determinante para las aspiraciones del equipo dirigido por Reinaldo Rueda.

El encuentro se disputará a partir de las 6:00 de la tarde, horario establecido por la Federación Nacional de Fútbol de Honduras (FFH) y la Concacaf.

La sede del compromiso será el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, escenario histórico de grandes batallas eliminatorias y donde la afición hondureña buscará convertirse en el jugador número doce para empujar a la “H” hacia su segunda victoria tras empatar 0-0 ante Costa Rica. Se espera un lleno total, ya que el duelo ante Haití representa una oportunidad clave para consolidar la posición del equipo en la tabla.

Por su parte, la selección de Haití llegará motivada tras la vapuleada 0-3 sobre Nicaragua que lo pone en el primer lugar. Los caribeños están dispuestos a sorprender a Honduras en su propio terreno. Los caribeños poseen jugadores con gran potencia física y dinamismo, por lo que el encuentro promete ser intenso y de alto ritmo desde el pitazo inicial.

La expectativa entre los aficionados es alta y la venta de boletos avanza con rapidez. El compromiso entre Honduras y Haití, programado para este lunes 13 de octubre a las 6:00 PM en el Estadio Nacional, marcará un nuevo capítulo en la historia de las Eliminatorias, donde los catrachos buscarán dar un paso firme hacia la clasificación al próximo Mundial.

