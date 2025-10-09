Honduras vs Haití: Estadio, fecha y horario del próximo partido de la Bicolor en la Eliminatoria Mundialista

La Selección Nacional de Honduras ya tiene todo listo para su próximo compromiso en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El combinado catracho enfrentará a su similar de Haití el lunes 13 de octubre, en un duelo que se perfila como determinante para las aspiraciones del equipo dirigido por Reinaldo Rueda.

El encuentro se disputará a partir de las 6:00 de la tarde, horario establecido por la Federación Nacional de Fútbol de Honduras (FFH) y la Concacaf.

La sede del compromiso será el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, escenario histórico de grandes batallas eliminatorias y donde la afición hondureña buscará convertirse en el jugador número doce para empujar a la “H” hacia su segunda victoria tras empatar 0-0 ante Costa Rica. Se espera un lleno total, ya que el duelo ante Haití representa una oportunidad clave para consolidar la posición del equipo en la tabla.