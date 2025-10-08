Eliminatoria Concacaf: dos selecciones pueden clasificar al Mundial 2026, horarios y sedes de los juegos por la fecha 3

Todo comienza este jueves 9 de octubre. El encuentro correspondiente al grupo C tiene como escenario principal el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/ffh-anuncia-sold-out-honduras-vs-costa-rica-eliminatoria-concacaf-rumbo-mundial-2026-DA27633022" target="_blank">estadio Morazán</a></b> de la ciudad de San Pedro Sula donde están vendidas las 18,000 entradas. Todo comenzará desde las 8 de la noche.Pero antes, desde las 6 de la noche, en el estadio Nacional de la ciudad de Managua, la representación de <b>Nicaragua</b> le hace los honores a su similar de Haití, selección que desde el sábado llegó a la casa de su rival. El grupo C tiene de líder a Honduras con 4 puntos, seguidos por Haití y Costa Rica con dos unidades, mientras que en el sótano está Nicaragua con un punto.