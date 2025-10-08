Eliminatoria Concacaf: dos selecciones pueden clasificar al Mundial 2026, horarios y sedes de los juegos por la fecha 3

Serán encuentros de alto voltaje luego del inicio de la ronda final en septiembre con dos jornadas. El clásico centroamericano entre las selecciones de Honduras y Costa Rica se lleva los reflectores.

Vuelve la emoción de la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial United 2026 , la fecha 3 de la ronda final se desarrollará entre jueves y viernes 9 y 10 de octubre, serán 6 juegos por los grupos A, B y C.

Pero antes, desde las 6 de la noche, en el estadio Nacional de la ciudad de Managua, la representación de Nicaragua le hace los honores a su similar de Haití, selección que desde el sábado llegó a la casa de su rival. El grupo C tiene de líder a Honduras con 4 puntos, seguidos por Haití y Costa Rica con dos unidades, mientras que en el sótano está Nicaragua con un punto.

Todo comienza este jueves 9 de octubre. El encuentro correspondiente al grupo C tiene como escenario principal el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula donde están vendidas las 18,000 entradas. Todo comenzará desde las 8 de la noche.

Para este viernes 10 de octubre se programaron cuatro juegos más por la tercera jornada de la ronda final. Iniciando a las 3 de la tarde con el enfrentamiento del grupo A entre Guatemala visitando a Surinam en el estadio Dr. Franklin Essed Stadium de la ciudad de Paramaribo.

En esta misma zona, pero comenzando a las 7 de la noche, El Salvador tiene una cita valiosa ante una Panamá con urgencia de ganar su primer partido en esta etapa de la eliminatoria. El estadio Cuscatlán de la ciudad de San Salvador se viste de gala.

Surinam lidera de forma sorpresiva el grupo A de la ronda final con 4 puntos, mientras que El Salvador se ubica en la segunda plaza con 3 unidades. En el tercer lugar aparece Panamá con 2 puntos y Guatemala cierra en la última plaza con 1.

Mientras que el grupo B mirará como se inicia su tercera jornada desde las 4 de la tarde con el compromiso entre Bermudas vs Trinidad y Tobago en el National Sports Centre de la ciudad de Hamilton.

Mientras que Curazao pretende derribar a Jamaica, inicia desde las 5 de la tarde, en el estadio Ergilio Hato de la ciudad de Willemstad. En este grupo B, los Reggae Boyz lideran con 6 unidades, seguidos por Curazao con 4, Trinidad tiene 1 y Bermudas sin nada.

La jornada 4 de la ronda final de la eliminatoria de Concacaf se jugará entre lunes y martes 13 y 14 de octubre. Existe una posibilidad que dos selecciones logren sus boletos directos al Mundial United 2026 tras esta fecha.

Honduras y Jamaica cuentan con probabilidades para sellar el boleto a la próxima justa mundialista siempre y cuando logren sus resultados positivos, además de la combinación de los otros encuentros que le beneficien en la tabla de posiciones.



AGENDA DE LOS JUEGOS POR LA TERCERA JORNADA



JUEVES 9 DE OCTUBRE, GRUPO C

Nicaragua vs Haití

Hora de inicio: 6 de la noche

Estadio: Nacional

Ciudad: Managua, Nicaragua.



Honduras vs Costa Rica

Hora de inicio: 8 de la noche

Estadio: Morazán

Ciudad: San Pedro Sula, Honduras.



JORNADA 3 VIERNES 10 DE OCTUBRE

Surinam vs Guatemala

Hora de inicio: 3 de la tarde

Estadio: Dr. Franklin Essed Stadium

Ciudad: Paramaribo, Surinam

Grupo: A



Bermudas vs Trinidad y Tobago

Hora de inicio: 4 de la tarde

Estadio: National Sports Centre

Ciudad: Hamilton, Bermudas

Grupo: B



Curazao vs Jamaica

Hora de inicio: 5 de la tarde

Estadio: Ergilio Hato

Ciudad: Willemstad, Curazao

Grupo: B



El Salvador vs Panamá

Hora de inicio: 7 de la noche

Estadio: Cuscatlán

Ciudad: San Salvador, El Salvador

Grupo: A