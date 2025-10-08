Amado Guevara analiza el clásico Honduras-Costa Rica, la alineación que mandaría y lo que significa Kendall Waston

Sobre la presión que genera un partido de esta magnitud, Guevara explica que es clave manejar la motivación y la ansiedad: "La presión se puede manejar sabiendo que tenemos la motivación... manejando ansias, porque en todos estos partidos también está la ansiedad y todo". Para él, el equipo debe partir de la confianza en sus capacidades y en la preparación hecha para este momento único en el proceso clasificatorio.En cuanto al rival, el capitán de capitanes describe a la <b>Selección de Costa Rica</b> como un equipo ordenado y con buena técnica, capaz de atacar de diversas maneras y con un balón parado peligroso. No obstante, señala una carencia fundamental: "Para mí, a Costa Rica le ha faltado esa experiencia, esa madurez para saber cerrar partidos. En Nicaragua estaban ganando y no supieron cerrarlos; con Haití manejaron una diferencia de dos goles y les empataron el juego". Esta debilidad ha llevado a convocar a jugadores de mayor jerarquía y experiencia que puedan cubrir ese vacío.