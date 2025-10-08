Amado Guevara analiza el clásico Honduras-Costa Rica, la alineación que mandaría y lo que significa Kendall Waston

Amado Guevara analiza en detalle el clásico centroamericano entre Honduras y Costa Rica, un partido decisivo para las aspiraciones de ambas selecciones en las eliminatorias rumbo al Mundial. "Estos son de los partidos, primero, por lo que significa un Honduras-Costa Rica siempre ha sido ese juego que tantos jugadores, entrenadores como aficionados esperamos", señala Guevara, subrayando la importancia histórica y emocional de este enfrentamiento. Para él, jugar en casa en el Estadio Morazán, donde la 'H' se siente cómodo y respaldado por su público, es una ventaja significativa para el equipo local. El experto resalta que Honduras llega como favorita al duelo: "Definitivamente y con todo respeto llega como favorita, está de local, en una cancha donde Honduras se siente muy cómoda... están líderes de grupo, esa es otra motivación extra que van a tener los muchachos". Esto, según Guevara, se traduce en una presión positiva que puede potenciar el rendimiento del equipo en un escenario de alta tensión. Además, advierte que no puede descuidar a rivales como Haití, que también pueden mantenerse en la pelea por la clasificación.

Sobre la presión que genera un partido de esta magnitud, Guevara explica que es clave manejar la motivación y la ansiedad: "La presión se puede manejar sabiendo que tenemos la motivación... manejando ansias, porque en todos estos partidos también está la ansiedad y todo". Para él, el equipo debe partir de la confianza en sus capacidades y en la preparación hecha para este momento único en el proceso clasificatorio. En cuanto al rival, el capitán de capitanes describe a la Selección de Costa Rica como un equipo ordenado y con buena técnica, capaz de atacar de diversas maneras y con un balón parado peligroso. No obstante, señala una carencia fundamental: "Para mí, a Costa Rica le ha faltado esa experiencia, esa madurez para saber cerrar partidos. En Nicaragua estaban ganando y no supieron cerrarlos; con Haití manejaron una diferencia de dos goles y les empataron el juego". Esta debilidad ha llevado a convocar a jugadores de mayor jerarquía y experiencia que puedan cubrir ese vacío.

Un tema importante abordado es la combinación entre juventud y veteranía en Costa Rica. El experto afirma que la edad no es un problema en estos escenarios y habló de Celso Borges y Kendall Waston: "En este tipo de partidos, donde todo suma, la edad es lo que menos importa... Costa Rica es un equipo joven, pero que le falta jerarquía y madurez, y a veces ese es el balance que se necesita". Además, destaca que la convocatoria actual busca un equipo más sólido y equilibrado que en eliminatorias anteriores.

Sobre las bajas que enfrenta Honduras, Guevara reconoce la importancia de perder jugadores clave como Denil Maldonado y Julián Martínez, pero confía en el talento disponible: "En Honduras todos suman, todas son bajas importantes... afortunadamente Honduras tiene esa virtud de tener talento y de dónde suplir esas bajas". Destaca también el regreso de Kervin Arriaga, quien aporta tanto futbolística como emocionalmente para el equipo. En materia de estrategia, la preocupación está en neutralizar las armas ofensivas de los ticos, especialmente el balón parado: "Honduras tiene que tener mucho cuidado con estas dos armas en balón parado que tiene Costa Rica, porque los dos van muy bien al juego aéreo". Guevara considera que la concentración y el trabajo en equipo en esa área serán determinantes para evitar sorpresas.

