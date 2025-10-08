VIDEO: el día que "Piojo" Herrera, DT de Costa Rica, casi fractura a futbolista de Honduras y que le costó no ir al Mundial 1994

En su etapa como futbolista, "Piojo" Herrera mostró un fuerte temperamento dentro de la cancha y tiene una imperdible historia contra Honduras, situación que la pagó caro en esos días."Piojo" Herrera perdió la cabeza en un duelo que sostuvo en el césped del estadio Azteca frente al veloz exjugador <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/mexico-y-santos-laguna-lo-recibieron-con-los-brazos-abiertos-asi-es-la-nueva-vida-de-dolmo-flores-tras-dejar-honduras-DK21813321#image-1" target="_blank">Dolmo Flores</a></b> en la eliminatoria de 1993 rumbo al Mundial de Estados Unidos 94.Todo comenzó cuando el "Piojo" y el atacante disputaban un esférico por una de las bandas que derivó que Herrera le diera un cabezazo a Flores que respondió con<b> un manotazo en el rostro</b> del mexicano que se tiró al césped, a pesar de las agresiones los futbolistas siguieron en el campo.Minutos más tarde, el "Piojo" Herrera, ya caliente,<b> llegó con todo y barrió</b> por detrás a Dolmo Flores que tenía controlado el balón. Fue un tremendo impacto que por poco y fractura al exjugador del Santos Laguna.Y tras esa acción del "Piojo" Herrera, el árbitro central del encuentro no dudó en expulsar al mexicano que se fue de la cancha muy molesto.<b> Con tremenda rabia por lo sucedido.</b>Aquella expulsión no afectó al equipo mexicano, ya que el Tri goleó 3-0 a Honduras, sin embargo, a Miguel Herrera <b>le costó no ser convocado </b>por el técnico Miguel Mejía Barón al Mundial de Estados Unidos 94.