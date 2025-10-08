La Selección

VIDEO: el día que "Piojo" Herrera, DT de Costa Rica, casi fractura a futbolista de Honduras y que le costó no ir al Mundial 1994

En su etapa como futbolista, el exjugador mexicano tuvo un momento polémico frente a Honduras.

Se acerca cada vez más el juego entre Honduras y Costa Rica por la tercera fecha de la eliminatoria al Mundial United 2026, sin embargo, existe un momento inolvidable en la carrera del actual seleccionador mexicano que dirige a los ticos.

Miguel "Piojo" Herrera actualmente tiene dos puntos producto de dos empates frente a Nicaragua y Haití en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf y llega con la soga al cuello para este encuentro ante Honduras de este jueves 9 de octubre a las 8 de la noche en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula.

¿Qué pasó con los alemanes? Honduras intensifica su plan para vencer a Costa Rica en su penúltimo entrenamiento

En su etapa como futbolista, "Piojo" Herrera mostró un fuerte temperamento dentro de la cancha y tiene una imperdible historia contra Honduras, situación que la pagó caro en esos días.

"Piojo" Herrera perdió la cabeza en un duelo que sostuvo en el césped del estadio Azteca frente al veloz exjugador Dolmo Flores en la eliminatoria de 1993 rumbo al Mundial de Estados Unidos 94.

Todo comenzó cuando el "Piojo" y el atacante disputaban un esférico por una de las bandas que derivó que Herrera le diera un cabezazo a Flores que respondió con un manotazo en el rostro del mexicano que se tiró al césped, a pesar de las agresiones los futbolistas siguieron en el campo.

Minutos más tarde, el "Piojo" Herrera, ya caliente, llegó con todo y barrió por detrás a Dolmo Flores que tenía controlado el balón. Fue un tremendo impacto que por poco y fractura al exjugador del Santos Laguna.

Y tras esa acción del "Piojo" Herrera, el árbitro central del encuentro no dudó en expulsar al mexicano que se fue de la cancha muy molesto. Con tremenda rabia por lo sucedido.

Aquella expulsión no afectó al equipo mexicano, ya que el Tri goleó 3-0 a Honduras, sin embargo, a Miguel Herrera le costó no ser convocado por el técnico Miguel Mejía Barón al Mundial de Estados Unidos 94.

