Calvo dice que el Estadio Morazán no los hará temblar y avala el regreso de Waston: "Mañana es una nueva historia"

Francisco Calvo, referente de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/piojo-herrera-dardo-honduras-conferencia-prensa-costa-rica-keylor-navas-celso-borges-eliminatoria-mundialista-AG27656170" target="_blank">Selección de Costa Rica</a>,</b> habló ante los medios de prensa costarricenses previo al viaje de su país a <b>Honduras, </b>donde enfrentará a la Bicolor por la jornada tres de la <b>Eliminatoria Mundialista de Concacaf. </b>El zaguero defensivo dejó claro que, aunque jugarán a estadio lleno, a los jugadores ticos no les atemoriza porque están preparados para encarar este tipo de cotejos de mayor trascendencia. Calvo mencionó que a <b>Honduras</b> le faltaban un par de jugadores con respecto al repechaje de<b> Copa América</b>, y detalló que a Costa Rica ha pecado en algunos detalles, pero buscarán no repetirlos. ¿Qué dice del regreso de<b> Kendall Waston</b>?