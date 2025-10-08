Piojo Herrera suelta dardo a Honduras y deja claro cómo está Keylor Navas y Celso Borges: "El nervio siempre va a estar"

<b>Me gustaría saber si en algún momento ha pensado, por ejemplo, con el tema de Kendall Waston, que se ha utilizado muchas veces en su club, en el Saprissa, utilizarlo como una especie de delantero, como un factor sorpresa en algún momento del partido. Me gustaría saber si es una posibilidad.</b><br /><br />No, Kendall es central, lo acabo de decir, no tengo mucho que hablar con él, porque lo voy a ocupar donde él siempre ha jugado, donde él siempre ha sido muy efectivo. Si a un técnico le gustó inventar esas situaciones, es situación de cada técnico, reitero, cada técnico tenemos nuestra idea, siempre uno no descarta que cuando tengas la necesidad y te vuelvas con la necesidad voluntariosa, hasta mandas al portero a rematar. Yo gané una final haciendo así. Moisés Muñoz fue a rematar una pelota en el área, necesitábamos un gol, afortunadamente se encontró con ella y fue gol. Y eso no quiere decir que lo trabajé, los engañaría, no trabajé nada. Son ya medidas desesperadas, vayan todos al ataque, afortunadamente el portero la metió y fue gol. Eso es una situación que uno no descarta por la medida de desesperación de ir ya a buscarlo todo porque se está yendo. Pero no, no, no, nosotros trabajamos con Kendall de central, donde él juega, donde él es muy fuerte, donde él ha escrito su historia.