Luis Suárez calienta el Honduras vs Costa Rica y el mensaje a Rueda: "El partido más importante de toda la historia"





El técnico colombiano charló en exclusiva con Diario DIEZ en la previa del Honduras vs Costa Rica por la eliminatoria rumbo al mundial de United 2026. Suárez recordó anécdotas del último clásico centroamericano que le tocó dirigir, la importancia que se juega en estos duelos y como se maneja la presión por parte de ambos países.



El colombiano recordó el último clásico centroamericano que dirigió en San Pedro Sula y contó la anécdota con el ex capitán de la bicolor nacional, Maynor Figueroa. "La vez que regrese a Honduras con Costa Rica, el partido finalizó 0-0, tras que finalizará el encuentro Maynor me espero hasta el final y fue el primer jugador en abrazarme".

El estratega cafetero también recordó a los ex jugadores Juan Carlos García (QEPD) y Arnold Peralta (QEPD), "A veces uno no agradece lo suficiente a sus jugadores. Después de eso aprendí a hacerlo. Siempre les digo gracias por haberme hecho crecer", afirmó el profe



.ENTREVISTA A LUIS FERNANDO SUÁREZ

-¿Como visualiza esta nueva edición del Clásico Centroamericano, habiendo dirigido a ambas selecciones?

Uno sabe que las expectativas siempre son altas. Centroamérica siempre mira este partido como el más importante de toda la historia. Hoy Panamá también se ha sumado a ser protagonista, pero por historia es un partido que todos quieren ver y disfrutar. Cada país quiere ganarlo, los hondureños a los ticos, y los ticos a los catrachos.​​​​​​



-Hablando del partido, Honduras llega con bajas importantes y Costa Rica con presión. ¿Cómo ve el encuentro?

Cada entrenador ve estos juegos como una oportunidad para resarcirse y demostrar que está para clasificar. Creo que ambos equipos tienen con qué. Las eliminatorias son largas y difíciles; siempre hay lesiones y bajas. Ahí entra la inteligencia del entrenador para tomar buenas decisiones.



​​​​​​-Usted prefería jugar en San Pedro Sula antes que en Tegucigalpa. ¿Por qué?

La clasificación se logró gracias a San Pedro Sula. Recuerdo el partido contra Canadá, que ganamos 8-1. Ese día los jugadores le dijeron al presidente de la federación que no se debía cambiar la sede ni la hora. El calor, la humedad y el apoyo del público fueron determinantes. San Pedro es una ventaja que hay que aprovechar.



-¿Fue correcta la decisión de traer el partido ante Puerto Rico a San Pedro Sula?

Siempre hay que aprovechar las ventajas. Bolivia juega en La Paz por eso, Colombia en Barranquilla. Cada país tiene condiciones que debe saber usar. Aunque lo que digo son historias de hace 12 años, tal vez hoy la realidad sea distinta.



-¿Qué jugador cree que puede marcar diferencia mañana?

No me gusta mencionar nombres. Lo importante es lo colectivo. Honduras debe ser fuerte táctica y estratégicamente, igual que Costa Rica, que tiene jugadores muy inteligentes. En el fútbol de selecciones el éxito llega cuando el grupo funciona colectivamente.​​​



-¿Quién llega mejor, Honduras o Costa Rica?

Creo que están parejos. Ambos tienen circunstancias distintas, pero será clave quién imponga condiciones desde el inicio.



-En Costa Rica volvieron Celso Borges y Kendall Waston. ¿Cree que Herrera los llamó por presión o por necesidad?

Yo los llamaría siempre. Son jugadores de gran calidad y muy positivos en lo colectivo. Celso, por ejemplo, es inteligentísimo, entrena como un joven, habla varios idiomas. Si eso es presión, ojalá me presionen siempre así.



-¿A usted alguna vez le impusieron jugadores en Costa Rica?Nunca. El presidente de la Federación siempre respetó mis decisiones.



-Celso Borges es duda para el juego. ¿Cuánto afectaría a Costa Rica?Mucho. Celso marca diferencias, sobre todo en lo emocional y en el funcionamiento colectivo. Su ausencia sería una pérdida importante.



-Usted dirigió en Honduras y Costa Rica. ¿Dónde se disfruta más una eliminatoria?

En ambos lugares hay presión. La selección siempre implica exigencia. En Costa Rica empezamos mal, pero el grupo respondió. En Honduras viví momentos buenos y malos, pero el entorno siempre fue intenso. En las selecciones, el entrenador debe saber manejar esa presión.