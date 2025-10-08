Luis Suárez calienta el Honduras vs Costa Rica y el mensaje a Rueda: "El partido más importante de toda la historia"

<br /><br />-<b>Honduras tiene legionarios como Kervin Arriaga, Luis Palma y Andy Najar. Usted tuvo a Najar en 2014. ¿Quién vive mejor momento?</b><br />Andy es muy inteligente tácticamente. Antes era enganche, ahora juega hasta de lateral y lo hace bien. Tener jugadores en Europa siempre es una ventaja: aprenden otro ritmo y eso eleva el nivel general del equipo.<br /><br /><b>-¿Ve a Honduras clasificando al Mundial 2026?</b><br />Hago fuerza por Reinaldo, porque es amigo. Espero que logre algo importante con el grupo.<br /><br /><b>-¿Qué planes tiene para el futuro?</b><br />No hay nada como estar en la cancha. Ayer estuve con Jorge Luis Pinto viendo un partido y sentí que me hacía falta estar en el banco. Estoy recibiendo ofertas, principalmente de clubes en Sudamérica.<br /><br /><b>-Una pregunta fuera del fútbol, usted dirigió a Juan Carlos García (QEPD) y Arnold Peralta (QEPD). ¿Qué recuerda de ellos?</b><br />Fue muy triste. Cuando supe de la enfermedad de Juan Carlos y luego la muerte de Arnold, me afectó mucho. A veces uno no agradece lo suficiente a sus jugadores. Después de eso aprendí a hacerlo. Siempre les digo gracias por haberme hecho crecer. A Juan Carlos y a Arnold los recuerdo con cariño y gratitud.