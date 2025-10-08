¿Qué legión llega mejor? Los números de los legionarios de Honduras y Costa Rica previo a la gran batalla en el Morazán

Al analizar los números de la actual temporada y sin descuidar que algunos futbolistas tienen menos partidos que otros, la legión tica supera a la de Honduras en cuanto a la materia de goles.Los costarricenses registran 43 dianas gracias a los tantos de <b>Alonso Martínez </b>con New York City<b> </b>de la MLS (19), <b>Orlando Galo </b>con Riga de Letonia (7), <b>Andy Rojas </b>con NY Red Bulls de la MLS (5), <b>Manfred Ugalde </b>con el Spartak de Moscú de Rusia (4), <b>Álvaro Zamora </b>con Viseu de la segunda portuguesa (3), <b>Josimar Alcócer </b>con Westerlo de Bélgica (3) y <b>Francisco Calvo </b>con Al-Ettifaq de Arabia Saudí (2).Por parte de los hondureños reportan nueve dianas considerando las cuatro de <b>Luis Palma </b>con Lech Poznan de Polonia, las tres de <b>Andy Nájar </b>con Nashville de la MLS y los goles solitarios de <b>Joseph Rosales </b>con Minnesota de la MLS y <b>Getsel Montes </b>con Herediano de la liga costarricense.En la comparativa de los mejores romperredes, <b>Alonso </b>anota o asiste cada 123 minutos y <b>Palma </b>lo hace cada 120. En cuanto a otro apartado, los hondureños mandan en asistencias. <b>Nájar</b>, el más regular entre los 24 legionarios con 36 apariciones, suma 10 pases de gol en la MLS y lidera un renglón de una legión hondureña que registra 17.