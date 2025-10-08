¿Qué legión llega mejor? Los números de los legionarios de Honduras y Costa Rica previo a la gran batalla en el Morazán

Pero, ¿qué legión vive un mejor presente? Más allá del club o la liga en donde juegue cada uno de los embajadores, resulta interesante analizar el nivel con el que los legionarios de Honduras y Costa Rica arriban al partido eliminatorio de este jueves en el Estadio Morazán.

Estamos a solo horas del emocionante duelo entre Honduras y Costa Rica en el Estadio Morazán de San Pedro Sula y este es el análisis de los extranjeros de cada selección: si en el lado catracho figuran 12 piezas que militan fuera de las fronteras hondureñas, los ticos llegan con la misma cantidad de legionarios.

Al analizar los números de la actual temporada y sin descuidar que algunos futbolistas tienen menos partidos que otros, la legión tica supera a la de Honduras en cuanto a la materia de goles.

Los costarricenses registran 43 dianas gracias a los tantos de Alonso Martínez con New York City de la MLS (19), Orlando Galo con Riga de Letonia (7), Andy Rojas con NY Red Bulls de la MLS (5), Manfred Ugalde con el Spartak de Moscú de Rusia (4), Álvaro Zamora con Viseu de la segunda portuguesa (3), Josimar Alcócer con Westerlo de Bélgica (3) y Francisco Calvo con Al-Ettifaq de Arabia Saudí (2).

Por parte de los hondureños reportan nueve dianas considerando las cuatro de Luis Palma con Lech Poznan de Polonia, las tres de Andy Nájar con Nashville de la MLS y los goles solitarios de Joseph Rosales con Minnesota de la MLS y Getsel Montes con Herediano de la liga costarricense.

En la comparativa de los mejores romperredes, Alonso anota o asiste cada 123 minutos y Palma lo hace cada 120. En cuanto a otro apartado, los hondureños mandan en asistencias. Nájar, el más regular entre los 24 legionarios con 36 apariciones, suma 10 pases de gol en la MLS y lidera un renglón de una legión hondureña que registra 17.