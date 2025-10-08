“Piojo” Herrera se soltó, cómo siente el ambiente del Honduras vs Costa Rica y desglosa a la Bicolor ¿Le tocó la Federación la convocatoria?

Fue un día atípico, dio conferencia de prensa en San José antes del viaje y horas después en San Pedro Sula. El entrenador mexicano resaltó que no piensa negativo.

Y que esté se encuentra entre los juegos con presión, pero ha tenido más encuentros donde los nervios son altos. Se declara listo para el duelo de este jueves 9 de octubre que comienza a las 8 de la noche.

El escenario elegido es el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula y es válido por la jornada 3 del grupo C de la ronda final de la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

CONFERENCIA DE PRENSA DEL PIOJO HERRERA



Llega más presionado Costa Rica: La presión siempre estará con el juego del partido, seguimos pensando que dependemos de lo que hagamos nosotros, Honduras ya consiguió un triunfo y trataremos de hacer un buen partido.



Dos conferencias en un día: Atendiendo a los medios, por supuesto tratando de responder a todos los cuestionamientos.



De qué se tienen que cuidad: Honduras es buen equipo, con gente rápida, buen desarrollo, buen técnico. Los hemos desglosado bien y tratar de hacer un buen partido.



La prueba de fuego, cómo se siente: Prueba de fuego cuando inicié en 2002, hoy me trajeron para un momento importante. Atento, con el nervio de juego, rico. Listo para hacer bien las cosas.



Cómo lo imagina este juego: Muy disputado, con demasiada entrega con los muchos muchachos nuestros y hondureños. Ustedes los han llamado como clásico de Centroamérica, venimos a jugar.



La concentración tica, mantener ese cero: Es importante que se concentre desde el inicio, nos tirarán desde el inicio, es importante responder también.



Recuerdos de Honduras y cómo ve el ambiente: Como siempre me ha tocado, de vivir un clásico centroamericano. Cuando México, es un ambiente que apoyan, es una cancha dura. Consiente a lo que venimos y la necesidad del equipo.



Los líderes del equipo: Sumar gente de experiencia nos suma que los jóvenes crezcan. Estos son partidos disputados, los muchachos que tienen experiencia transmiten eso, que crezcan con esto.



Le dijeron que llamaran jugadores: El día que sucede daré las gracias, fui a buscar a Keylor, luego a Celso y a Waston. Estaría debilitando a la selección si no trajera a gente de experiencia. Con el Comité siempre hice mi informe.



4 jugadores con amarillas, precaución: No estamos pensando en las tarjetas, pensamos en el juego. Eso será después, todos saldrán con la determinación.

Como jugador y ahora como técnico: Aquí ha crecido muchísimo el fútbol en Centroamérica y Caribe, no hay goleadas, el ambiente es así. Hoy ves a todos los equipos disputando a gran nivel, las distancias se acortaron.



Alcanzó el tiempo de Costa Rica: El tiempo tiene que alcanzarse, ni modo que le diga a Concacaf que no lo tengo. Los muchachos hicieron gran trabajo. Los dos haremos un gran trabajo, buscando la portería.



El partido más difícil en el banquillo: Así es la vida de los entrenadores, un partido lo perdía 2-0 y lo sacamos. Es un partido importante, puede dar varias connotaciones. Es uno más de los más difícil en mi carrera como técnico y jugador.



El motivo de Kendall Waston en la convocatoria: Afortunadamente tienes 24 horas antes para llamar a los locales, no había necesidad. Tiene mucha experiencia y sabe lo que es jugar este tipo de partidos. Hablamos muchos ahora.



De su debut a hoy, cuanto cree que ha recorrido: Ha sido poco tiempo para plantar una idea clara, tenemos que radicar errores que hemos tenido como en juegos amistosos, oficiales, algunos nos han costado la ventaja en otros. Tenemos que ir trabajando eso, es lo que nos dieron, tenemos que plasmarlo, los muchachos lo han asimilado bien.



Cómo ve el compromiso por el contexto de un gane o triunfo y el tema de la lesión de Celso Borges: Lo vivo como todos los partidos, como mucha entrega, siempre pienso que me vaya bien, pienso en positivo. Con mucha intensidad, con el nervio normal.