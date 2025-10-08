Rueda confirma otra alerta en Honduras a horas del duelo ante Costa Rica: "Debemos evitar que nos traicione la emoción"

¡Se acabó la espera! Las selecciones de Honduras y Costa Rica se miden este jueves a las 8:06 PM en el <b>Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.</b> La<b> Bicolor</b> tiene la gran oportunidad de estirar el primer lugar en el grupo C de la<b> Eliminatoria Mundialista de Concacaf.</b>Previo a este compromiso, la <b>Selección Nacional</b> abrió las puertas a la prensa deportiva. <b>Reinaldo Rueda</b>, DT de la<b> Bicolor</b> analizó este duro compromiso ante los ticos y aseveró que los pies deben de estar sobre la tierra para encarar este compromiso.El entrenador colombiano reveló que tiene un futbolista importante entre algodones, pero confirmó que el 11 titular, en su mayoría, sería el mismo con el que jugó los primeros dos compromisos de la tercera ronda. Respondió si el duelo ante los ticos es el más importante de la Eliminatoria Mundialista, lo que espera de la Selección de Costa Rica, halaga la nueva generación y reveló las claves para buscar la victoria en el clásico centroamericano.