Rueda confirma otra alerta en Honduras a horas del duelo ante Costa Rica: "Debemos evitar que nos traicione la emoción"

¡Se acabó la espera! Las selecciones de Honduras y Costa Rica se miden este jueves a las 8:06 PM en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula. La Bicolor tiene la gran oportunidad de estirar el primer lugar en el grupo C de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf. Previo a este compromiso, la Selección Nacional abrió las puertas a la prensa deportiva. Reinaldo Rueda, DT de la Bicolor analizó este duro compromiso ante los ticos y aseveró que los pies deben de estar sobre la tierra para encarar este compromiso. El entrenador colombiano reveló que tiene un futbolista importante entre algodones, pero confirmó que el 11 titular, en su mayoría, sería el mismo con el que jugó los primeros dos compromisos de la tercera ronda. Respondió si el duelo ante los ticos es el más importante de la Eliminatoria Mundialista, lo que espera de la Selección de Costa Rica, halaga la nueva generación y reveló las claves para buscar la victoria en el clásico centroamericano.

LA CONFERENCIA

¿Cómo llegan los futbolistas para el duelo ante Costa Rica y qué puede apercibir?

Hemos tenido buena fortuna, todos han llegado con buena disposición, esperar que se confirme en el juego de mañana. Al cien, creo que tenemos que colocar el plus especial, que nos alcance a lo que queremos nosotros. Es el compromiso de todos. En las prácticas se ha visto esa intensidad y se ha visto esa disposición del plantel. ¿Por dónde cree que pasarán las claves para ganarle a los ticos?

Es un partido cerrado, intenso, es un torneo cortísimo. Por lo que hemos visto todos los juegos son cerrados, va a pasar por el orden, en la disciplina, en la intensidad, hay que ser cerebrales para esos partidos, evitar que nos traicione la emoción, esto es parte del juego. Pienso que en la medida que tengamos la concentración, es un rival muy fuerte, de gran trayectoria el que tendremos mañana. ¿Tiene claro el 11 titular o hay dudas?

Ayer adelantamos bastante, vamos a hacer una última evaluación haremos una última evaluación. Tenemos un jugador con una pequeña molestia. Por fortuna, la resonancia que se le hizo esta mañana no arrojó ningún daño delicado, pero esperamos evaluarlo hoy, mirar que decisión tomar para encarar este partido. Es la nómina que ha venido jugando estos últimos partidos.

¿Está preparado Honduras para cualquier golpe?

Esos son los partidos que hay descifrar. Entender que en el fútbol hay que estar preparados. Todos los que salimos a la cancha, somos competitivos. Todo depende de la medida en que seamos inteligentes, no va a ser fácil, es un partido importante. ¿Considera que este el partido que marca la Eliminatoria?

Con este juego cerramos la primera vuelta, pero quedarían tres juegos, pero no podemos anticiparla. Uno siempre quiere que la cuenta de ahorro capitalice. Cuando tenemos diez, queremos quince. Ya hemos visto que por un gol, por un punto, se define la clasificación. Tenemos un ahorro importante que debemos capitalizar. ¿Qué significa para usted la estadística ante los ticos?

Es un punto de referencia, los momentos son diferentes. Ahora tenemos 26 juegos, se ganó 17, tenemos 62% de rendimiento en esas imponderables. Nunca en el anterior proceso hemos tenido tanta lesiones como en este. En aquella época tuvimos un equipo muy estable. Ahora tenemos cuatro ausentes, es un aliciente importante. Tenemos un buen porcentaje, eso habla del buen trabajo. Costa Rica incorporó a talento joven y experimentado. ¿Cuáles son los objetivos de convocar a los "alemanes"?

Hace casi un año estamos con el propósito de acercamiento con estos jugadores. El caso de Leonardo Posadas tuvo una lesión, regresó al Hamburgo, ahora está compitiendo con regularidad. Lo mismo pasó con Nayrobi; recién llegado a Alemania se lesionó, lo operaron, empezó su rehabilitación, pero ha sufrido. Hace un año que quise traerlos. Hoy recién llegan a la selección. Queremos evaluarlos, conocerlos. Son dos valores importantes, no es fácil. Era importante la adaptación de ellos, estamos proyectando que jueguen los Juegos Centroamericanos con Honduras, en Guatemala. A los dos queremos tenerlos esta semana con nosotros, llegaron hoy a integrarse, esperar que estos días de concentración para el duelo ante Haití se puedan adaptar y lo podamos tener en lo sucesivo con mayor continuidad.