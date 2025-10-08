Rubilio Castillo da su favorito, dice cómo romper la armadura de Costa Rica y se rinde ante Manfred Ugalde

<b>¿Crees que Honduras llega mejor?</b><br />Hemos venido de menos a más. Se nos cuestionó el empate de visita, pero los triunfos nos han dado confianza. Tenemos jugadores experimentados como Kervin Arriaga, David Flores, Romell Quioto, Anthony Lozano, Joseph y muchos otros con experiencia en eliminatorias. Será un lindo espectáculo y esperamos ganar, aunque sabemos que no será fácil.<br /><br /><b>Estuviste en el Saprissa cuando coincidiste con Manfred Ugalde. ¿Cómo ves su crecimiento?</b><br />Para mí fue un placer compartir con él. Desde entonces sabía de su capacidad. Siempre le decía que tenía todo para llegar lejos, que disfrutara y sintiera la competencia como algo sano. Ha crecido mucho, ha adquirido experiencia y madurez. Ahora es el nueve de Costa Rica y sabíamos que podía darle muchas alegrías al país.<b>¿Cómo detener a un jugador como Manfred?</b><br />Hay que tener cuidado, porque es muy determinante. En cualquier momento o espacio puede hacer daño.