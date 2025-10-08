Rubilio Castillo da su favorito, dice cómo romper la armadura de Costa Rica y se rinde ante Manfred Ugalde

Román Rubilio Castillo se convirtió en flamante fichaje de Marathón para el torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. El atacante volvió a suelo catracho tras vivir un completo infierno en la primera división de Colombia. Previo al Honduras vs Costa Rica, los medios costarricenses no desaprovecharon la oportunidad para entrevista a "RoRuCa", quien militó y defendió los colores del Deportivo Saprissa. Teletica Radio charló con el atacante verdolaga, que pronosticó el ganador en el clásico centroamericano, las sensaciones del cotejo, la selección que mejor llega y el regreso de Kendall Waston. ¿Cómo se puede detener a Manfred Ugalde?

¿Cómo te sientes previo al partido de la Selección?

Con muchas expectativas, sabiendo que se acerca el partido. Estoy en una gran institución que me abrió las puertas y me ha dado confianza para hacer las cosas bien. Me siento muy feliz y contento, esperando también el juego de la selección, porque todo lo que se mejora en infraestructura ayuda tanto al fútbol como a la liga.



¿Cómo ves el tema de la infraestructura en Honduras?

Ha avanzado mucho. Ya el cien por ciento de los estadios del país se han remodelado. Nosotros solo nos encargamos de jugar y presentar el espectáculo, y eso también beneficia a la selección.



¿Qué esperas del partido del próximo jueves ante Costa Rica?

Será un partido difícil. Costa Rica viene a hacer su juego y buscar oxígeno en San Pedro Sula, mientras que Honduras ha empezado bien la eliminatoria. Los partidos entre ambos siempre son clásicos complicados. Costa Rica, esté como esté, es una selección de respeto, con jugadores de renombre. Nosotros queremos ratificar lo que hemos venido haciendo, sin confiarnos.

¿Crees que Honduras llega mejor?

Hemos venido de menos a más. Se nos cuestionó el empate de visita, pero los triunfos nos han dado confianza. Tenemos jugadores experimentados como Kervin Arriaga, David Flores, Romell Quioto, Anthony Lozano, Joseph y muchos otros con experiencia en eliminatorias. Será un lindo espectáculo y esperamos ganar, aunque sabemos que no será fácil.



Estuviste en el Saprissa cuando coincidiste con Manfred Ugalde. ¿Cómo ves su crecimiento?

Para mí fue un placer compartir con él. Desde entonces sabía de su capacidad. Siempre le decía que tenía todo para llegar lejos, que disfrutara y sintiera la competencia como algo sano. Ha crecido mucho, ha adquirido experiencia y madurez. Ahora es el nueve de Costa Rica y sabíamos que podía darle muchas alegrías al país. ¿Cómo detener a un jugador como Manfred?

Hay que tener cuidado, porque es muy determinante. En cualquier momento o espacio puede hacer daño.