​​​​​​¡Quieren Mundial! Haití goleó y deja al borde de la eliminación a Nicaragua y se coloca de líder del grupo C ​

La última jugada de peligro del primer tiempo fue para Nicaragua, en un disparo de Byron Bonilla en el primer minuto añadido, que salió por un costado de la portería de los visitantes.El guardameta Rodríguez volvió a ser figura en el minuto 63 al desviar un potente remate de Bellegarde. Diez minutos después, Placide respondió con una atajada ante un nuevo intento de Hernández.En el segundo minuto añadido al tiempo reglamentario Deedson estableció la goleada tras un centro de Duke Lacroix para el definitivo 0-3.<b>ASÍ SE VIVIÓ EL MIN A MIN DEL PARTIDO ENTRE NICARAGUA Y HAITÍ |</b>