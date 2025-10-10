Amado Guevara señala lo que impidió a Honduras derrotar a Costa Rica y alerta contra Haití: "El empate no nos sirve"

<b>Amado, estaba leyendo comentarios antes de la transmisión, y la afición está preocupada, como que se escapa el boleto al Mundial, al menos esa es la percepción. ¿Es preocupante el nivel de la Selección Nacional, basándonos en lo que vimos hoy? </b><br /><br />Mira, las eliminatorias son así. Las eliminatorias son así, imagínate que hoy estamos empatados en primer lugar con Haití, un gol marca la diferencia de un puesto, que definitivamente un gol te puede llevar a un mundial, como ha pasado en otras eliminatorias. Pero yo creo que hoy más que preocuparnos, yo creo que hoy nuestros aficionados debemos de apoyar más a la selección, seguir manteniendo esa confianza, esa esperanza en que los muchachos van a encontrar el camino, y que el próximo lunes tenemos una nueva oportunidad. El próximo lunes ante Haití, los goles que no se celebraron hoy, esperamos ver si los podemos celebrar el lunes, y que nos den ese triunfo, y nos vuelvan a encaminar y ubicar en ese primer lugar. Sabemos que Costa Rica, hoy con esto, suma tres puntos, y que posiblemente el lunes pueda sumar otros tres ante Nicaragua, y ese duelo, hablábamos con Gustavo (Roca) en previas anteriores, que en las últimas dos jornadas eso se va a definir. Yo creo que la eliminatoria está así de cerrada, va a estar cerrada, me preocupa, y vuelvo a insistir, que nos toca cerrar y jugar una clasificación de visita en San José, porque creo que el panorama indica que así va a ser. Entonces, paso a paso, esperar ese juego del próximo lunes, que Honduras encuentre esa ruta del triunfo, que encuentre el gol, que encuentre contundencia, y que eso nos vuelva a recobrar esa confianza que hemos tenido los muchachos en nuestra selección nacional.<b>En cuanto a nombres se refiere ¿qué cambios harías en este once? </b><br /><br />Bueno, yo creo que hay que esperar, primero, yo siempre soy de los que espero, aquí sí me voy a poner la camisa de técnico, voy a esperar el análisis, cómo salieron los que estuvieron en el campo de hoy, porque definitivamente hay un desgaste, porque acordémonos que ya mañana, viernes, hay que hacer la recuperación, y tiene dos días, un día prácticamente, para preparar el juego de lunes. Entonces, partiendo de eso, Honduras tiene que analizar con quiénes va a estar disponible. Cambios, vuelvo y repito, afortunadamente el profe ya encontró una base, entonces la base no creo que la toque mucho, yo en lo personal no la tocaría, y le puedo asegurar que el profe no la ha tocado en todo este proceso, entonces no la va a tocar. Quizá modificaciones, quizá variantes arriba, por las características del rival, acordémonos que Haití tiene jugadores más rápidos, técnicamente también son muy buenos, y que ellos saben explotar el contragolpe, entonces a eso hay que estar atentos, sobre todo en el parado defensivo que va a tener la selección, y dónde va a parar su bloque defensivo para contener esos embates que Haití pueda generar el próximo lunes.<b>¿Qué mensaje le brindarías a esa afición que todavía duda si ir o no al Estadio Nacional de Tegucigalpa para el partido contra Haití?</b><br /><br />El primer mensaje es que no dude, definitivamente que nosotros pues, yo voy a hablar como exjugador, siempre hemos sentido ese calor, ese cariño, ese apoyo, ese empuje de nuestra gente, y hoy que nuestra selección lo necesita, yo les invito a que ninguno se quede en casa, que llenemos el Estadio Nacional el próximo lunes, y que desde que salga la selección al calentamiento, que le hagamos sentir esa confianza, esa seguridad que les tenemos, y que ellos van a estar arropados en todo momento, entonces mi invitación es eso, que sigamos con la esperanza, con la confianza, con la fe, que el próximo lunes vamos a retomar la senda del triunfo y nos va a encaminar nuevamente a ese sueño que es estar en la próxima Copa del Mundo.<b>¿Clasificamos al Mundial, Amado Guevara? ¿Lo lograremos?</b><br /><br />Como hondureño ese es mi sueño, ese es mi anhelo, ese es mi deseo, y mi confianza está tanto en el staff técnico como en los jugadores. Sé que ellos no van a guardarse nada, sé que ellos saben de la oportunidad linda que tienen de entrar en ese grupo selecto de mundialistas que tiene nuestro país, y yo creo que el próximo lunes Honduras, no lo dudo, no lo dudo que los muchachos van a entregar todo, y nos van a regalar ese triunfo que nos va a encaminar y nos va a acercar a ese sueño que es estar en la cuarta Copa del Mundo para nuestro país.