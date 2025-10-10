Amado Guevara señala lo que impidió a Honduras derrotar a Costa Rica y alerta contra Haití: "El empate no nos sirve"

Amado Guevara, leyenda de la Selección de Honduras, compartió su análisis detallado en La Voz del Experto tras el empate 0-0 entre la Bicolor Nacional y Costa Rica, un resultado que dejó más preguntas que respuestas sobre el rendimiento del equipo en la tercera jornada de la Eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026. En sus primeras palabras, Amado no dudó en señalar las carencias del juego de la Bicolor ante los ticos: "Nos faltó atrevimiento, y la conexión entre los medios y los atacantes fue muy pobre", comentó. Según Guevara, aunque el equipo tuvo posesión, faltó esa chispa de creatividad y verticalidad que pudiera haber desordenado la defensa rival. Además, Amado Guevara no dejó de señalar la falta de armas ofensivas por parte de los laterales hondureños, algo que claramente afectó la capacidad del equipo para generar jugadas por las bandas. "Nuestros laterales no son armas de ataque, y Costa Rica lo supo aprovechar", aseguró.

Con la vista puesta en el siguiente partido ante Haití, Guevara fue claro: "Este empate nos cambia el panorama, pero no podemos rendirnos. El lunes es una nueva oportunidad y debemos estar más agresivos", apuntó, dejando claro que las eliminatorias son inciertas y todo puede cambiar rápidamente. El exfutbolista de la Selección de Honduras hizo hincapié en que la Bicolor no debe confiarse ante los caribeños porque "Un gol te puede llevar a un mundial, como ha pasado en otras eliminatorias".

Yo creo que fue un partido quizá esperábamos un poco más de la selección, pero en lo personal no fue así, como tú lo mencionas, deslucido, yo creo que Honduras hoy, ante un comportamiento táctico defensivo de Costa Rica, yo creo que Honduras, en lo personal, a mí me agradaron muchas cosas, el buen manejo, la paciencia, intentó, intentó buscar abrir ese cerrojo costarricense. Sabemos que Costa Rica hoy vino con una idea clara: no recibir gol, y partiendo de eso, ver que el punto para ellos era importante, y partiendo de eso, ver qué más encontraba de eso, y que casi lo encuentra al final con esa pelota que nos pega en el palo. Pero yo creo que Honduras hoy, desde el planteamiento, desde la estrategia, yo creo que era lo que se esperaba. Iba a ser un partido cerrado. Yo creo que la eliminatoria en sí habla de lo cerrado que es. Hoy, definitivamente, con este resultado y con el que se dio en Nicaragua, cambia el panorama para nuestra selección, pero yo creo que vamos a ir analizando y hablando un poco de lo que fue el encuentro y de lo que le puede venir a nuestra selección. El sentir de la afición es casi de derrota, de pesimismo, luego de ese empate con muy pocas acciones de gol. Tú, que estuviste en el Camerino y con mucha experiencia en eliminatorias mundialistas, ¿crees que ese es el mismo sentir del plantel de la selección de Honduras?



Yo creo que sí, yo creo que cuando uno ve el trámite del juego y la poca creación que hubo, la poca generación de fútbol, si bien es cierto, Honduras tuvo esa posesión que le mencionaba anteriormente, pero muy poca verticalidad, muy poco hubo esa conexión entre medios y atacantes, en este caso, Quioto, Palma y Benguché, que fueron los que iniciaron, con el medio campo hubo muy poco, muy poca comunicación, porque Costa Rica era un equipo muy compacto, que cerraba bien los espacios, y que la idea era esa, pues, no permitir que Honduras generara. Entonces, ¿qué le faltó a Honduras?



Quizá nos vuelve a faltar esa variante. Vuelvo a sentir que nuestros laterales, con muy poco volumen de ataque, no son armas de ataque, no son armas que Honduras puede utilizar, aún sabiendo que por el lado de Andy Nájar, tenían a Josimar Alcócer, que es un jugador muy desequilibrante, que podía generar mucho peligro en ataque. Entonces, quizá lo de Andy se pueda disculpar por esta situación, pero yo siento que Honduras, ante la localidad, teniendo todo a favor, la posición que llegaba, quizá tuvo que tener ese pequeño atrevimiento, sin descuidarnos atrás, sabiendo que Costa Rica iba a ser una selección que, como lo mencioné en la previa, tiene muchas variantes en ataque que te pueden hacer daño y que tienen gol. En cualquier momento te pueden cambiar el rumbo de un partido. Mencionaste, Amado, lo de los laterales, no hubo tanta incorporación al ataque. ¿Qué te pareció la pareja de centrales Getsel Montes y Marcelo Santos?



Hay que partir de que Costa Rica no fue ese equipo que tampoco te generó mucho volumen de ataque. Entonces, partiendo de eso, yo creo que ellos cumplieron, vuelven a sacar un cero, vuelven a sacar su marco en cero los centrales, entonces, eso habla de que estuvieron bien concentrados. No olvidemos que Marcelo Santos, primero, central, él no es su fuerte, no es un jugador que juega central y menos de perfil izquierdo, como lo hizo hoy, porque si vemos la selección tenía a Marcelo Santos por la izquierda y a Getsel por la derecha, entonces, sabíamos que a él le iba a costar un poco por su perfil, pero vuelvo y le repito, no fue que desagradó, lo que pasa es que tuvo muy poco trabajo y lo poco que tuvieron, si bien es cierto, les costó contener esos embates de Costa Rica, pero al final vuelven a sacar un cero, que es otro punto favorable de nuestra defensa.

¿Qué te pareció el trabajo específico de Jorge Álvarez? Porque ha sido el acompañante del volante de contención, pero Reinaldo Rueda lo ha utilizado en más de una ocasión como enganche, pero parece que no termina de carburar. ¿Es el diez de la selección nacional cuando no está Edwin Rodríguez?



Lo que pasa es que Honduras juega con tres mixtos en medio. Quizás Deybi un poquito más atrasado, más tirando a seis, más tirando a, como decimos en Honduras, más contención, pero el caso de Jorge y de Kervin, que son los mixtos, que son los que tienen que acompañar en el ataque, hoy yo sentí que al no tener ese espacio entre líneas, ellos tuvieron muy poca movilidad. Entonces, al tener esa poca movilidad, se volvía una posición muy estática, y eso facilitaba a Costa Rica a ese esquema que usaron ellos, esas dos líneas compactas que Costa Rica tenía, entonces les facilitaba más el trabajo. El aporte tanto de Kevin como de Jorge fue muy poco, era muy poco porque no encontraban ese espacio y ellos no buscaban ganarlo. En lo personal, yo pensé que ahí podíamos sacar ventaja, porque si bien es cierto Costa Rica armó un cinco-cuatro, que es el sistema 5-4-1 que utilizó, en el medio centro solo tenían dos, y Honduras tenía el caso de los tres, que yo pensé que ahí con un poquito más de movilidad podríamos encontrar la superioridad, y partiendo de eso, encontrar la conexión con los tres de enfrente, el caso de Quioto, Palma y Jorge Benguché, como lo explicaba anteriormente. Entonces, yo creo que a Jorge Álvarez le faltó eso, más movilidad, lo mismo pasó en el partido anterior, que a él le está costando eso, saber caer a las espaldas de los medios centros de ellos, y no solo estar como iniciador, porque Deybi no tenía problemas para iniciar la salida de la selección, igual Kervin, Kervin intentó pero con muy poca claridad. Entonces, yo creo que ahí fue uno de los puntos que quizás se quedaron bajos. ¿Qué te pareció el planteamiento de Costa Rica con su línea de cinco defensores?



El primero vamos a partir de una situación que se generó en el planteamiento de Costa Rica. Si usted ve, Costa Rica utiliza una línea de cinco, pero sus cinco defensas son todos centrales. Carlos por la izquierda es central, el caso de Gamboa, central izquierdo, Vargas, que estaba en el medio, es central, Kendall, que es central, y el caso de Mitchell, que quizás es el que un poquito más de proyección en ataque tiene, pero también es más defensivo. Entonces, ¿cuál era el mensaje? El mensaje era claro, que cuando Quioto o cuando Palma quisieran hacer el uno contra uno, iban a tener los doblajes, y en los laterales, el caso de Calvo, en el primer tiempo que tenía a Quioto, y el caso de Mitchell que tenía a Palma, cada vez que intentaban hacer el doblaje, tanto Gamboa como Kendall hacían el doblaje, y eso impedía que, entonces, prácticamente se volvía, ya no se volvía un duelo uno contra uno, sino que se volvía un dos contra uno defensivo, entonces eso les complicaba.



¿Qué es lo que hizo Palma, que a mí me agradó mucho? Se metió unos metros más atrás y trataba de asociarse con los medios, y de ahí lanzar. Y hubo una, la primera acción de ataque que tuvo Honduras, una diagonal que le marca a Quioto, Palma con su buena calidad técnica, le gana la espalda a los centrales de Costa Rica y lo pone mano a mano. Yo pensé que ese iba a ser el trámite que podríamos tener y aprovechar esa ventaja, pero al final pues yo creo que lastimosamente no siguieron buscando esa forma. Entonces, hablando del funcionamiento de ellos, yo creo que, vuelvo y repito, voy a hablar del compacto, Honduras hoy hizo un partido muy inteligente, lo manejó como lo debía, Costa Rica también sabemos que es un rival de mucho peso, de mucha jerarquía. Yo lo comenté en la previa que con esta incorporación de los jugadores de experiencia, se iba a volver un equipo más sólido, aunque siempre estuve pensando que la victoria podía ser nuestra, que en cualquier momento una individualidad o una genialidad de uno de los nuestros podía cambiar el rumbo del partido. ¿Qué te parece la idea de cambiar a un 4-4-2 con dos delanteros, considerando la línea de cinco defensores de Costa Rica?



Hay un concepto que no solo porque juegues con dos, con tres delanteros, vas a tener más presencia. Volvemos y repetimos. Primero hay que saber, a partir de la generación, cómo hacer llegar ese balón a los delanteros, independientemente de la cantidad de delanteros que tengan. Entonces, yo creo que hoy, vuelvo y repito, en lo personal, no era llenar de delanteros el frente de ataque, porque Honduras pudo haber terminado con Jorge Benguché, con Yustin Arboleda y con Antony Lozano arriba, y si no sabíamos llevarle la pelota a ellos, íbamos a caer en el mismo juego.



Entonces, para mí, en lo personal, vuelvo y repito, creo que nos faltó esa variante de saber encontrar esa superioridad numérica en medio, y partiendo de eso, saber atacarlos, saber tratar de llevarlos con posesiones más organizadas, aislar a Palma, a que se volvieran duelos uno contra uno y aprovechar esas situaciones. Pero en realidad, Costa Rica yo creo que defensivamente cumplió, nos cerró todos los espacios, toda la creación, y Honduras creo que quizás al final intentamos una arma que yo pensé que también en el primer tiempo la podemos utilizar, no sé si es que no sentían la confianza, no sé si es que no había el espacio, pero fue una arma que no utilizamos. Yo creo que fueron dos remates, uno de Alex y otro, si no me equivoco, de Pinto al final, fue todo lo que hicimos de media distancia.



Cuando hay un equipo que está bien organizado, bien compacto, y que sus dos líneas están bien paradas, quizás esa variante de la media distancia se pudo haber utilizado más. De cara al partido ante Haití, el conjunto caribeño venció 3 por 0 a Nicaragua y se ve como una selección bastante complicada que viene de menos a más.



Hablando del juego ante Haití, el conjunto caribeño venció 3-0 a Nicaragua y se ve una selección complicada. ¿Qué debe cambiar el equipo de Reinaldo Rueda para sacar los tres puntos?



Yo creo que después de estos resultados, como lo mencionaba, el panorama nos cambia totalmente. Partiendo de eso, Honduras tiene que saber preparar, que estoy 100% seguro que el profe Rueda y su staff técnico, desde esta noche, van a empezar a hacer el análisis de lo que pasó hoy, de lo que tienen que corregir, sabiendo que van a enfrentar a un rival de diferentes características, como es Haití, el próximo lunes, y partiendo de que ahora ya no estamos de líderes. Ahora vamos a ir a enfrentar al líder, donde nosotros, si la obligación de ganar era hoy, la del lunes es muchísimo más, porque vamos a enfrentar al líder, y ese es de los partidos de seis puntos. El empate no nos sirve.



Entonces, partiendo de eso, yo creo que Honduras definitivamente va a ser un partido diferente, totalmente diferente, características diferentes del rival. Ojo, no con esto quiero decir que va a haber muchas variantes tampoco, ni en la forma, ni en el planteamiento, ni en los jugadores. Pero sí, esperemos que Honduras recomponga, que haga el cambio, los cambios que necesita, que yo sé que el profe y su staff técnico lo van a hacer, y miremos otra Honduras más aguerrida, más agresiva, y con más volumen de ataque el próximo lunes ante Haití.