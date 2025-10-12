Concacaf pendiente: declaran alerta roja en Tegucigalpa previo al Honduras vs Haití por la Eliminatoria Mundialista

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) emitió recientemente una alerta roja para el departamento de Francisco Morazán ante el pronóstico de intensas lluvias y posibles desbordamientos. La medida busca prevenir riesgos en zonas vulnerables de Tegucigalpa y sus alrededores, donde el suelo ya se encuentra saturado y hay reportes de quebradas con niveles crecientes. La alerta permanecerá vigente por 24 horas, tiempo en el que se monitoreará de cerca el comportamiento del clima. Como parte de las acciones preventivas, las autoridades educativas decidieron suspender las clases por 48 horas en todo el departamento. La decisión aplica para centros públicos y privados, con el fin de evitar que estudiantes, docentes y personal atraviesen rutas inseguras o zonas inundables.

Esta medida también persigue reducir la movilidad y los riesgos asociados al traslado en condiciones lluviosas o con calzadas afectadas. (Se ha confirmado la suspensión en comunicados oficiales previos de educación ante alertas similares) Este panorama climático añade tensión adicional de cara al duelo eliminatorio entre Honduras y Haití, programado para jugarse en Tegucigalpa. La persistencia de precipitaciones podría complicar la logística del partido, incidir en el estado del césped, afectar el acceso del público al estadio o incluso forzar ajustes en los protocolos de ingreso. Incidentes como inundaciones en accesos, filtraciones en estructuras o lentitud en transporte podrían retrasar el arribo de hinchas y delegaciones. Por ello, los organizadores han activado planes de contingencia, incluyendo rutas alternas para el público, y estarían en contacto constante con instituciones meteorológicas para evaluar cualquier modificación de horario.

Para los aficionados, será clave mantenerse atentos a los comunicados oficiales, ya que la alerta roja y las lluvias podrían incidir en aspectos como la apertura de puertas, los puntos de acceso, o incluso la posibilidad de que el partido se juegue bajo condiciones atípicas. La prioridad estará puesta en la integridad de los asistentes y en garantizar que, en medio de la competencia, no se sacrifiquen las medidas de seguridad. Las selecciones de Honduras y Haití se miden este lunes a las 6:06 PM en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. La Bicolor quiere el triunfo que lo regrese a la primera posición de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf.