Concacaf pendiente: declaran alerta roja en Tegucigalpa previo al Honduras vs Haití por la Eliminatoria Mundialista

Para los aficionados, será clave mantenerse atentos a los comunicados oficiales, ya que la alerta roja y las lluvias podrían incidir en aspectos como la apertura de puertas, los puntos de acceso, o incluso la posibilidad de que el partido se juegue bajo condiciones atípicas. La prioridad estará puesta en la integridad de los asistentes y en garantizar que, en medio de la competencia, no se sacrifiquen las medidas de seguridad.Las selecciones de Honduras y Haití se miden este lunes a las 6:06 PM en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. La Bicolor quiere el triunfo que lo regrese a la primera posición de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf.<b>LEA TAMBIÉN: <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/eliminatoriaconcacaf" target="_blank">ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO DE HONDURAS</a></b>