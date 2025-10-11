Jorge Álvarez habla de reflexión en Honduras, lo que hicieron junto a Rueda tras empatar con Costa Rica y lo que viene ante Haití: "ganar sí o sí"

La Selección de Honduras se juega un partido crucial este lunes 13 de octubre en el estadio<b> Nacional Chelato Uclés</b> cuando <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/pecados-capitales-de-reinaldo-rueda-empate-de-honduras-ante-costa-rica-eliminatoria-GC27707540" target="_blank">reciba a Haití</a></b> por la cuarta jornada de las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.Con la tabla aún apretada, los tres puntos en casa son vitales para mantener vivas las aspiraciones mundialistas.<b> Tanto Haití como Honduras</b> llegan con 5 puntos cada uno, los caribeños tienen mejor diferencia de goles, +3 sobre +2.