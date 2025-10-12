Conmoción: Fallece abuelo paterno del delantero hondureño Anthony "Choco" Lozano

Don Rubén no solo fue abuelo, sino también una figura paterna para “Choco” Lozano en sus primeros años de vida. En Yoro, él y otros miembros de la familia cuidaron al pequeño Antony, cuando aún soñaba con convertirse en futbolista profesional. Esos años marcaron al jugador, quien siempre ha recordado con orgullo sus raíces y el papel fundamental que su familia tuvo en su formación personal.De manera especial, el cariño entre ambos era evidente. Don Rubén solía llamarle “Tony”, no “Choco”, como lo conoce el mundo del fútbol. Para él, ese apodo familiar reflejaba el afecto y la cercanía que compartían, más allá de la fama y los logros deportivos que su nieto alcanzó con el paso del tiempo.La noticia del fallecimiento ha conmovido a los vecinos y amigos de la familia Lozano en Yoro, quienes recuerdan a don Rubén como un hombre amable, trabajador y siempre orgulloso del éxito de su nieto. En la comunidad, varias personas han expresado sus condolencias y acompañamiento a la familia en este difícil momento.