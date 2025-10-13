Tabla de posiciones de Eliminatoria Concacaf: Honduras es líder en el grupo C y selección al borde de la eliminación

Honduras dio un paso importante rumbo al Mundial United 2026 tras golear este lunes por 3-0 a Haití, en el partido correspondiente a la cuarta jornada de la Eliminatoria de Concacaf, en el estadio Nacional Chelato Uclés. La selección hondureña que dirige Reinaldo Rueda se reivindicó del tropiezo del jueves pasado cuando empató 0-0 contra Costa Rica en el estadio Morazán, resultado que dejó dudas y provocó críticas por parte de la afición catracha.

La historia fue diferente frente a los haitianos, de entrada la Bicolor se hizo sentir y al primer tiempo se fue con ventaja de tres goles que fueron marcados por Rigoberto Rivas, Antony 'Choco' Lozano y Romell Quioto. Honduras volvió al camino triunfal para subirse al primer lugar de la tabla de posiciones del Grupo C de las eliminatorias mundialistas con 8 puntos, bajando a Haití al segundo puesto con 5 unidades.

Costa Rica vapuleó 4-1 a una débil Nicaragua en San José, con goles Manfred Ugalde, Francisco Calvo y un doblete de Alonso Martínez ante un papelón del arquero de los nicaragüenses, Miguel Rodríguez. Con este resultado, los ticos se colocan en la segunda posición con seis unidades, Haití se queda en el tercer lugar y los "pinoleros" están al borde de la eliminación en la última posición con solamente una unidad en cuatro partidos disputados en la Eliminatoria de Concacaf.