Tabla de posiciones de Eliminatoria Concacaf: Honduras es líder en el grupo C y selección al borde de la eliminación

<b>Costa Rica </b>vapuleó 4-1 a una débil <b>Nicaragua </b>en San José, con goles Manfred Ugalde, Francisco Calvo y un doblete de Alonso Martínez ante un papelón del arquero de los nicaragüenses, <b>Miguel Rodríguez</b>.Con este resultado, los ticos se colocan en la segunda posición con seis unidades, <b>Haití </b>se queda en el tercer lugar y los "pinoleros" están al borde de la eliminación en la última posición con solamente una unidad en cuatro partidos disputados en la <b>Eliminatoria de Concacaf</b>.