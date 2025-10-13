Honduras destroza a Haití con autoridad y recupera la cima de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf

La Selección de Honduras firmó una noche redonda en el Estadio Nacional, donde superó con claridad 3-0 a su similar de Haití por la Eliminatoria Mundialista de Concacaf. El conjunto dirigido por Reinaldo Rueda dejó atrás el amargo empate anterior y recuperó el primer lugar de su grupo, mostrando autoridad, dinámica ofensiva y solidez defensiva.El arranque del encuentro fue un vendaval catracho. A los tres minutos, Joseph Rosales probó los reflejos del arquero Johny Placide con un potente disparo que obligó al portero caribeño a volar y enviar la pelota al tiro de esquina. Minutos después, el mismo Rosales volvió a rozar el gol con un zurdazo que pasó besando el poste, mientras “Choco” Lozano y “Bambino” Rivas no alcanzaron a conectar el esférico dentro del área.Sin embargo, Haití también tuvo su oportunidad. En el minuto 13, Nazon recibió una gran asistencia dentro del área chica, pero Getsel Montes se cruzó heroicamente para evitar el tanto visitante. Honduras respondió de inmediato con un contragolpe peligroso que terminó desperdiciado tras un pase impreciso de Rosales a Romell Quioto.