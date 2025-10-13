Honduras vs Haití: ¿Qué pasa si el partido se detiene por lluvia? Esto dice el reglamento de Concacaf

Este lunes<b> Honduras</b> recibe a Haití por la jornada cuatro de la <b>Eliminatoria Mundialista de Concacaf. La Bicolor,</b> a partir de las 6:00 PM, buscará a toda costa el triunfo que lo regrese al primer lugar del grupo C de la tabla de posiciones. Sin embargo, previo a este compromiso, el partido entre<b> Honduras vs Haití </b>podría verse afectado por las tormentas que imperan en el país, sobre todo en la capital del territorio catracho donde Francisco Morazán está bajo una alerta roja de <b>COPECO</b>. Ante la posibilidad de tormenta a la hora del partido entre Honduras vs Haití, el réferi, dependiendo la situación, podría suspender el compromiso y reiniciarlo al siguiente día, de acuerdo al reglamento de Concacaf.