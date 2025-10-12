Amado Guevara y su alineación para jugar ante Haití: “Honduras debe hacer un juego casi perfecto para vencerlos”

<b>Amado Guevara</b> volvió a pasar por los micrófonos de DIEZ en el segmento <b>La Voz del Experto</b>, donde analizó lo que será para Honduras el partido ante Haití por la jornada 4 de la fase final de la eliminatoria. Nuestro analista es claro al decir que la 'H' debe de jugarse un partido casi que perfecto pata vencer a los haitianos.El lobo advirtió que <b>Haití </b>es un equipo “con mayor dinámica, mayor fluidez, mayor rapidez en la transición defensa-ataque”. Además, añadió que “tiene muy clara su idea de juego y que Honduras tiene que hacer un juego casi perfecto para poder sacar el resultado de tres puntos”, dejando claro lo complicado que será el partido.El exfutbolista remarcó que menos de tres puntos complicarían la clasificación directa y que el triunfo tiene que ser imperioso para seguir creyendo en ese boleto directo a la próxima Copa del Mundo.