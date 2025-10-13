Rueda elogia a Choco, reza para que no haya lesionados y el consejo a Palma: "Faltan dos jornadas trascendentales"

<b>¿Qué se dejó de hacer en el partido contra Costa Rica que sí se aplicó en el partido de hoy?</b><br /><br />Es un tema que hablamos ayer en la conferencia de prensa con los colegas, que hoy tuvimos profundidad ofensiva, hoy tuvimos profundidad ofensiva, tuvimos acompañamiento ofensivo, creo que en eso mejoramos porque tuvimos un muy buen comportamiento contra Costa Rica. Son dos rivales diferentes, un sistema de juego diferente, ustedes saben que Costa Rica nos vino y nos trajo cinco centrales, un 5-3-2 y en el segundo tiempo hizo un 5-4-1 y eso le hacía ayudar a ver a los jugadores, que por qué Costa Rica nos hizo ese comportamiento a nosotros y por qué cambió el trofeo de casi cinco jugadores de la línea titular, porque le tienen respeto a Honduras y nos hicieron un partido muy, pero muy difícil y siempre el primer partido de estas llaves clasificatorias cuesta, cuesta armonizar, cuesta cohesionar para que se logre ese rendimiento. Creo que se complementa una cosa con la otra, lo importante fue que contra Costa Rica se sumó y que eso nos dio la tranquilidad de mantener la diferencia, que hubiéramos querido que fuera mejor.<b>Hoy cuando marca el Choco, ¿qué sintió usted? Y sobre todo, ¿qué sintió cuando lo sacó? Y todo un estadio coreó su nombre.</b><br /><br />Creo que son las rachas de los goleadores y ustedes saben que Antony ha sufrido mucho, lleva un año sufriendo, desde que vino de España, no ha encontrado su entorno, no han encontrado sus sociedades allí en Santos, las lesiones y todo el peso en la mochila que cargan estos muchachos, más él, y hablábamos hoy de a Romell, a Antony, y a Alexander López, esta es la oportunidad de que disfruten un mundial por todo lo que le han dado a la selección nacional, y se lo merecen porque son muchachos nobles, leales, y que los demás le ayuden, ojalá Dios quiera disfrutar estas tres semanas que vienen, van a ser determinantes en la alimentación, en el cuido, en el entrenamiento en los clubes, pensando en la selección, trabajando en sus empresas, en sus clubes, pero pensando en Nicaragua consciente de que ese partido va a ser determinante para nuestra aspiración de acercarnos a la meta.<b>¿Cuál fue el mensaje hacia los jugadores ahora al llegar al camerino, pensando claramente que todavía faltan los dos partidos probablemente más importantes?</b><br /><br />Ahora todo es felicidad, todo es celebración, pero muy conscientes de que faltan dos jornadas trascendentales, importantes, que se siga con esa mística, que se siga con esa convicción, con ese carácter, con esa solidaridad colectiva, y, bueno, justo estábamos pensando que ahora que vamos a cenar, después de la cena y cuando se cierre la concentración, hacer esas recomendaciones de todo lo que significa, son tres semanas que van a ir a sus clubes, y que ojalá volvamos con buen nivel, sin que no haya lesionado. Ustedes vieron que perdimos cinco jugadores, como les decía anteriormente, ¿no? El caso de Denil, el caso de Julián Martínez, el caso de David Ruiz, el caso de Edwin Rodríguez, el caso de Dixon Ramírez, perdimos cinco para esa convocatoria. Pero, bueno, era el compromiso de los que están ahora en la convocatoria aprovechando y brindándoles a sus compañeros estos resultados.<b>¿Merecemos ir al mundial por lo que se ha visto esta noche? Más allá del cierre del local de esta eliminatoria, porque terminaremos cerrando en San José</b><br /><br />Hoy, yo le dije a los muchachos, hoy es una prueba buenísima para demostrar si somos o no somos, porque vamos a encarar un equipo totalmente europeo, un equipo con muy buenos conceptos, un equipo muy proyectivo, un equipo con un buen biotipo, explosivos, jugadores con oficio. Y hoy, creo que podemos estar, pero el fútbol es así, el fútbol hay que ganárselo. Y ese es el desafío que nos propusimos es hacer esos seis juegos difíciles, que los queremos ganar todos, pero ya ven las dificultades que hemos tenido. Es importante que se mantenga esa ilusión de ir al Mundial, y que de visita si somos inteligentes y somos tácticos, como lo hemos sido, podemos sacar los resultados que nos den la diferencia.