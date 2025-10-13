Honduras educa a Haití en el primer tiempo: así fueron los tres goles de la Bicolor para ponerse líder en la Eliminatoria

La Selección Nacional de Honduras está educando a Haití en la primera parte del duelo por la cuarta jornada de la Eliminatoria de Concacaf rumbo a United 2026, poniéndose a ganar desde el minuto 18 en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

El encargado de abrir el marcador fue Rigoberto "Bambino" Rivas, quien aprovechó un magistral pase filtrado desde la media cancha por Kervin "El Misilito" Arriaga, futbolista del Levante UD.

Rivas, con su característico desequilibrio y velocidad, corrió al espacio y quedó mano a mano con Johny Placide, guardameta haitiano. Sin dudarlo, definió con clase, picando el balón por encima del portero para anotar un golazo que puso de pie a todos los aficionados.

La jugada del primer gol fue revisada por el VAR, por un posible fuera de juego. Sin embargo, tras varios segundos de análisis, el árbitro central validó la acción, confirmando el tanto a favor de la escuadra hondureña y volvieron a celebrar todos los catrachos.

El segundo grito de gol cayó ocho minutos después. Luis Palma mandó a correr a Antony "Choco" Lozano, el capitán de la Selección de Honduras le recortó a los dos defensas haitianos para sacar el remate que dejó sin reacción a Johny Placide.

El delantero del Santos Laguna cayó la boca de sus críticos con este gol que puso a celebrar a toda Honduras y puso el 2-0 en el marcador, resultado muy favorable para la Bicolor Nacional, quien no ha recibido ni un solo gol en toda la Eliminatoria Mundialista.

Y bueno... Romell Quioto no se quiso quedar fuera de la fiesta de goles. Andy Nájar disparó al marco, el balón fue rechazado por el arquero y el rebote le cayó al "Romántico", quien con contundencia remató para dejar en jaquemate a la escuadra caribeña.

Con esta goleada, Honduras toma momentáneamente el liderato del grupo C de la Eliminatoria con ocho puntos, superando a sus rivales directos y manteniendo vivas sus aspiraciones de clasificar al Mundial de 2026.

El equipo dirigido por Reinaldo Rueda muestra una mejoría notable en su desempeño respecto a lo que hizo ante Costa Rica, especialmente en los cambios en ofensiva con Rivas, Choco Lozano, quienes le respondieron con gol al DT.

Si el resultado se mantiene, Honduras cerraría esta ventana eliminatoria en lo más alto del grupo, consolidando su posición y dando un paso firme hacia el objetivo de regresar a una Copa del Mundo, algo que no logra desde Brasil 2014.