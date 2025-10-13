Fuera de Honduras: Los últimos dos partidos de la Selección Nacional en la Eliminatoria de Concacaf

La Selección de Honduras culminó los tres partidos de local en el camino a la Copa del Mundo de United 2026, lo cuales se saldaron con triunfos ante Nicaragua y Haití y empate frente a Costa Rica, por lo que ahora se le vienen dos duelos complicados a la 'H' en el cierre de la Eliminatoria. El equipo nacional venció 3-0 a los caribeños.

La escuadra nacional de Reinaldo Rueda, que comenzó este camino empatando 0-0 contra Haití en Curazao, tendrá que cerrar la contienda en Managua y en San José, dos salidas que le ponen un tinte diferente al equipo hondureño.

Ambos juegos están pactados para la doble fecha FIFA de noviembre, última en este camino escabroso que han tenido las selecciones que compiten por ir a la Copa del Mundo que organiza Concacaf bajo la coordinación de las Federaciones de Canadá, Estados Unidos y México.