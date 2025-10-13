Fuera de Honduras: Los últimos dos partidos de la Selección Nacional en la Eliminatoria de Concacaf

La primera salida del próximo mes para <b>Honduras </b>será el jueves 13 de noviembre a las 8:00 de la noche contra la <b>Seleccion de Nicaragua </b>en el estadio Nacional de Managua, un partido que podría decidir mucho la historia del Grupo C de la eliminatoria.Mientras que la bicolor cerrará su camino al Mundial jugando en <b>San José, Costa Rica</b>, esto el martes 18 de noviembre a las 7:00 de la noche, juego en el que ya se conocerá la selección clasificada a la <b>Copa del Mundo.</b>Cabe resaltar que las últimas dos fechas de noviembre los tres grupos estarán jugando sus partidos en horas simultáneas, como ha sido habitual en las eliminatorias de la Concacaf.<br />