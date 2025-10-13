La Federación de Fútbol de Honduras ya lo sabe: El fuerte castigo que recibiría tras los incidentes ante Costa Rica

El propio <b>Secretario General de la FFH, Jorge Ernesto Mejía,</b> confirmó en una entrevista con el noticiero Hoy Mismo de TSI que el ente federativo ya fue notificado por FIFA sobre los hechos. “Nos llegó una nota de FIFA, muy probablemente nos van a multar por los gritos en San Pedro Sula, por los vasos que tiraron, por la gente que se sentó en las zonas de emergencia”, señaló el directivo, dejando claro que se espera una resolución oficial en los próximos días.El dirigente aprovechó también para <b>hacer un llamado a la afición</b> catracha a mantener la disciplina y apoyar de manera positiva a la “H”. “Solicitarle a la afición que apoyemos a la selección pero gritando ‘Honduras’, no lanzando objetos a la cancha. Eso le cuesta mucho dinero a la Selección y a la Federación, dinero que se necesita para desarrollar a las selecciones juveniles”, expresó.<b>SIMULADOR MUNDIALISTA: <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/simulador-mundialista" target="_blank">pronostica los resultados de la eliminatoria</a></b>De acuerdo con el <b>Código Disciplinario de la FIFA y la Concacaf</b>, los comportamientos considerados discriminatorios, homofóbicos o que atenten contra la seguridad del estadio pueden ser sancionados con fuertes multas o castigos deportivos. En algunos casos, estos incluyen la clausura parcial o total del recinto y la pérdida del derecho a jugar con público.