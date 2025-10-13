Policía de Costa Rica busca a jugador por este motivo y el duro comunicado de Nicaragua en plenas Eliminatorias de Concacaf

Un futbolista nicaragüense casi se pierde el partido de eliminatorias del Mundial de 2026 de este lunes frente a Costa Rica debido a una deuda por pensión alimenticia por la que la policía llegó a buscarlo al vestuario del Estadio Nacional de San José.El secretario general de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), Gustavo Araya, explicó a periodistas la situación y la presencia de la Fuerza Pública en el estadio, pero dijo que no daría más detalles pues el caso involucra a una persona menor de edad.