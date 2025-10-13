Policía de Costa Rica busca a jugador por este motivo y el duro comunicado de Nicaragua en plenas Eliminatorias de Concacaf

Centroamérica

Policía busca a futbolista nicaragüense por pensión antes de partido en Costa Rica

2025-10-13

Un futbolista nicaragüense casi se pierde el partido de eliminatorias del Mundial de 2026 de este lunes frente a Costa Rica debido a una deuda por pensión alimenticia por la que la policía llegó a buscarlo al vestuario del Estadio Nacional de San José.

El secretario general de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), Gustavo Araya, explicó a periodistas la situación y la presencia de la Fuerza Pública en el estadio, pero dijo que no daría más detalles pues el caso involucra a una persona menor de edad.

La identidad del futbolista nicaragüense tampoco trascendió, pero sí podrá jugar el partido, aunque es posible que deba pagar la deuda al finalizar el compromiso para evitar ser detenido.

Costa Rica recibe este lunes a Nicaragua en partido correspondiente a la cuarta jornada de la fase final de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial que organizarán Estados Unidos, Canadá y México.

El partido es clave para ambas selecciones, pues Costa Rica (3 puntos) necesita la victoria para meterse en la lucha por el primer lugar del grupo, mientras que Nicaragua (1) podría quedar eliminada con una nueva derrota.

Comunicado de Nicaragua sobre el caso

FENIFUT calificó como “inaceptable e injustificable” la forma en que se ejecutó la diligencia, pues las autoridades ya conocían la identidad y paradero de los jugadores desde su ingreso al país el sábado anterior. Incluso participaron en una reunión de seguridad el mismo día del partido en el Estadio Nacional.

“Afectó directamente la concentración y el desempeño del representativo nacional”, denunció la federación centroamericana.

Aunque reconocen que todas las personas deben cumplir sus obligaciones legales, incluidas las de carácter alimentario, la federación rechazó “la forma, el momento y el contexto” en que se ejecutó la orden judicial.

