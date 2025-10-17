Honduras sonríe, Panamá comienza a desmoronarse y El Salvador se hunde en el ranking FIFA de Concacaf ¿Qué pasa con Costa Rica?

El saldo fue positivo para varias selecciones, este tipo de encuentros eliminatorios combinados con triunfos ayuda en grande a seguir escalando en el ranking general.

Con la finalización de la fecha FIFA de octubre la eliminatoria de la Concacaf quedó al rojo vivo y los tres clasificados directos al Mundial 2026 se conocerán en noviembre con la disputa de las jornadas 5 y 6.

A nivel de Concacaf, el ranking FIFA tiene a México y Estados Unidos como las mejores dos selecciones de la zona. Seguido por Canadá que perdió dos puestos en esta última actualización.

Panamá se encuentra en un momento complicado y lo refleja la eliminatoria que está desarrollando, perdieron otros dos lugares luego de estrellarse frente a Surinam.

Tampoco El Salvador la pasa bien en Concacaf, sus derrotas como local ante Panamá y Guatemala lo hicieron caer cuatro puestos. Mientras que los chapines escalaron al lugar 95 del mundo.

Mientras que la selección de Costa Rica es ahora la 45 del ranking FIFA, en septiembre perdieron varios puestos y ahora se recuperaron al subir dos escalones producto de su empate con Honduras y triunfo ante Nicaragua.

Y precisamente Honduras, quien igualó con Costa Rica y goleó a Haití, mantiene el ritmo ascendente y ahora se posiciona como la número 64, además de ser la sexta mejor selección de Concacaf.

RANKING FIFA DE CONCACAF

14. México

16. Estados Unidos

28. Canadá (perdió 2 puestos)

31. Panamá (perdió 2 puestos)

45. Costa Rica (subió 2 puestos)

64. Honduras (subió 1 puesto)

68. Jamaica (subió 1 puesto)

88. Haití (perdió 1 puesto)

94. El Salvador (perdió 4 puesto)

95. Guatemala (subió 3 puesto)