Honduras sonríe, Panamá comienza a desmoronarse y El Salvador se hunde en el ranking FIFA de Concacaf ¿Qué pasa con Costa Rica?

Con la finalización de la fecha FIFA de octubre la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/tabla-posiciones-eliminatoria-concacaf-honduras-goleo-haiti-lider-grupo-c-costa-rica-nicaragua-KB27731784" target="_blank">eliminatoria de la Concacaf</a></b> quedó al rojo vivo y los tres clasificados directos al Mundial 2026 se conocerán en noviembre con la disputa de las jornadas 5 y 6.El saldo fue positivo para varias selecciones, este tipo de encuentros eliminatorios combinados con triunfos ayuda en grande a seguir escalando en el <b>ranking general.</b>