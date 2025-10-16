Orlando López, DT de Honduras Sub-21, aclara las bajas de Nixon Cruz y Dereck Moncada, la lucha contra Panamá y Costa Rica por el oro: "iremos a ciegas"

<b>San José 2013 y Managua 2017</b> fueron conquistadas por Honduras las preseas de oro, siendo estas las dos últimas ediciones de los Juegos Deportivos Centroamericanos y luego el covid-19 quebró la que sería en 2021.Honduras Sub-21 es dirigida por <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/orlando-lopez-tecnico-honduras-u-21-se-ilusiona-con-ganar-medalla-de-oro-esperamos-que-nos-presten-GD27603599" target="_blank">Orlando López</a></b>, entrenador nacional que en primera división tiene la experiencia de comandar a los Lobos UPNFM y ahora busca su primer logro al frente de las selecciones menores.Este jueves 16 de octubre entrenaron en San Pedro Sula previo al viaje a Ciudad de Guatemala para enfilar el debut este lunes 20 de octubre frente a Costa Rica. Luego, dos días después, será el choque ante los panameños.Las mejores tres selecciones de la competencia masculina lograrán los boletos a los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 2026 serán en Santo Domingo, República Dominicana.<b>CONFERENCIA DE PRENSA DE ORLANDO LÓPEZ</b><b>¿Cómo viaje en lo que ha planificado esta Sub-21?</b><br />Estamos ilusionados, es un bonito torneo para los muchachos, confiamos en Dios y en el trabajo a lo largo de los microciclos.<br /><br /><b>¿Sin Nixon Cruz, Dereck Moncada, Jonathan Bueso, que eran parte del proceso?</b><br />Por supuesto, todos los considerados eran importantes. Fue lo que nos prestaron, pensamos en grande, ellos que no están tienen una etapa muy buena en sus equipos y se comprende. Va un grupo de muchachos motivados, si sale con lo planificado, daremos batalla y buscaremos ese boleto a los Centroamericanos y del Caribe.<br /><br /><b>¿Con lo que tiene siente que pueden lograr el objetivo?</b><br />Claro, no vamos a desconocer que los que no nos acompañan es porque sus clubes los necesitan. El grupo que va trabajó fuerte y que todo salga positivo.<br /><br /><b>¿Qué se conoce de los rivales, Costa Rica y Panamá?</b><br />Poco, Panamá viene de participar en el Mundial, no todos. Iremos a ciegas en eso, pero nosotros confiamos en nuestro modelo de juego. De Costa Rica, muy poco. Nosotros pensamos en lo nuestro, es una ventaja y desventaja.<br /><br /><b>¿Suficiente tiempo de preparación?</b><br />La Federación ha hecho un gran esfuerzo, en esta categoría los clubes no pueden prescindir en este tiempo de muchos de estos jugadores por el torneo local y competir en la Copa Centroamericana, la verdad que ellos necesitan a sus jugadores. Queríamos tenerlos, pero enfocados en lo que tenemos.<br /><br /><b>¿Presión para repetir la hazaña de los dos oros en las últimas dos ediciones?</b><br />Honduras cuando lo ponemos de favorito no las cosas tan bien, vamos por un cupo y eso es importante. Si Dios no premia, iremos por ese oro.