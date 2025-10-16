Orlando López, DT de Honduras Sub-21, aclara las bajas de Nixon Cruz y Dereck Moncada, la lucha contra Panamá y Costa Rica por el oro: "iremos a ciegas"

En esta edición está ubicada en el grupo B junto a Costa Rica y Panamá. En el A se encuentran Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Por su parte Belice decidió no competir en el campeonato.

La Selección de Honduras llega en el fútbol masculino de los Juegos Deportivos Centroamericanos de Guatemala 2025 , del 18 al 30 de octubre, donde defienden la medalla de oro a nivel Sub-21.

San José 2013 y Managua 2017 fueron conquistadas por Honduras las preseas de oro, siendo estas las dos últimas ediciones de los Juegos Deportivos Centroamericanos y luego el covid-19 quebró la que sería en 2021.

Honduras Sub-21 es dirigida por Orlando López, entrenador nacional que en primera división tiene la experiencia de comandar a los Lobos UPNFM y ahora busca su primer logro al frente de las selecciones menores.

Este jueves 16 de octubre entrenaron en San Pedro Sula previo al viaje a Ciudad de Guatemala para enfilar el debut este lunes 20 de octubre frente a Costa Rica. Luego, dos días después, será el choque ante los panameños.

Las mejores tres selecciones de la competencia masculina lograrán los boletos a los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 2026 serán en Santo Domingo, República Dominicana.

CONFERENCIA DE PRENSA DE ORLANDO LÓPEZ

¿Cómo viaje en lo que ha planificado esta Sub-21?

Estamos ilusionados, es un bonito torneo para los muchachos, confiamos en Dios y en el trabajo a lo largo de los microciclos.



¿Sin Nixon Cruz, Dereck Moncada, Jonathan Bueso, que eran parte del proceso?

Por supuesto, todos los considerados eran importantes. Fue lo que nos prestaron, pensamos en grande, ellos que no están tienen una etapa muy buena en sus equipos y se comprende. Va un grupo de muchachos motivados, si sale con lo planificado, daremos batalla y buscaremos ese boleto a los Centroamericanos y del Caribe.



¿Con lo que tiene siente que pueden lograr el objetivo?

Claro, no vamos a desconocer que los que no nos acompañan es porque sus clubes los necesitan. El grupo que va trabajó fuerte y que todo salga positivo.



¿Qué se conoce de los rivales, Costa Rica y Panamá?

Poco, Panamá viene de participar en el Mundial, no todos. Iremos a ciegas en eso, pero nosotros confiamos en nuestro modelo de juego. De Costa Rica, muy poco. Nosotros pensamos en lo nuestro, es una ventaja y desventaja.



¿Suficiente tiempo de preparación?

La Federación ha hecho un gran esfuerzo, en esta categoría los clubes no pueden prescindir en este tiempo de muchos de estos jugadores por el torneo local y competir en la Copa Centroamericana, la verdad que ellos necesitan a sus jugadores. Queríamos tenerlos, pero enfocados en lo que tenemos.



¿Presión para repetir la hazaña de los dos oros en las últimas dos ediciones?

Honduras cuando lo ponemos de favorito no las cosas tan bien, vamos por un cupo y eso es importante. Si Dios no premia, iremos por ese oro.