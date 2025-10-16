Jeffrey Ramos palpita el debut de Honduras en Juegos Centroamericanos y revela ofertas de dos clubes grandes

La Selección de Honduras Sub-21 buscará hacer historia en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025. La Bicolor Catracha hizo este jueves su último entrenamiento previo a su vuelo a tierras chapinas para encarar este certamen. Previo a su salida a suelo guatemalteco, la Selección de Honduras abrió la puertas a los medios deportivos. Jeffrey Ramos, defensor de la Bicolor, dio sus valoraciones del complicado grupo donde está La H. Ramos mencionó que Honduras buscará hacer un buen papel en los Juegos Centroamericanos, reveló que ha tenido ofertas de dos grandes del fútbol hondureño, las otras posiciones que maneja y el contrato que tiene con Real Sociedad. La H se mide a Costa Rica y Panamá en el certamen futbolístico.

CONFERENCIA

¿Cómo se visualiza para este torneo donde nuevamente habrá un clásico centroamericano y ante la rivalidad contra Panamá?

Sabemos que es un partido que lo tenemos que afrontar más con diversión y responsabilidad. Tenemos un grupo muy compacto, muy bueno. Sabemos que seguimos haciendo las cosas bien. Vamos a hacer un buen papel en lo que es el clásico.



¿Cuál es el objetivo más allá de que haya clásicos, el objetivo de Honduras en este torneo centroamericano?

Lo que nos propusimos desde el principio, desde que empezamos a confrontar el grupo, el objetivo es salir campeón. Sabemos que si lo seguimos haciendo de la manera que lo venimos haciendo, se va a lograr. ¿Cuánto se aporta al grupo cuando tenés tanta experiencia en primera división y también en la segunda?

Claro, es muy bueno saber que tenemos grandes jugadores como en la primera división y en la segunda. Es muy bueno la verdad porque sabemos la gran competencia que hay en la Liga Nacional y entre más minutos tengamos, creo que más vamos ganando experiencia, tanto como los de primera como los de segunda.

Te hemos visto siempre como defensa central, pero manejas otras posiciones

Claro, siempre me he acomodado en lo que es la defensa central, pero siento que también puedo hacer un buen papel en lo que es lateral derecho. Sé que si lo intento también me puede salir un buen papel. Aparte de los objetivos grupales, ¿cuál es tu objetivo personal en este torneo para poder salir al extranjero o fichar por un equipo de primera división?

Claro, es el sueño de todo joven. Sabemos que es muy importantísimo este torneo ya que van a haber muchas vistas, mucho ojo entre nosotros los jóvenes, pero el primer papel es hacer un buen trabajo con la selección y luego ver lo que pasa en el futuro. ¿Cómo está tu contrato con Real Sociedad?

Todavía queda contrato con ellos y es lo que no me desespera. Sé que si hago las cosas bien se me va a dar otra oportunidad en otro equipo.