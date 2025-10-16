Jeffrey Ramos palpita el debut de Honduras en Juegos Centroamericanos y revela ofertas de dos clubes grandes

<b>Te hemos visto siempre como defensa central, pero manejas otras posiciones</b><br />Claro, siempre me he acomodado en lo que es la defensa central, pero siento que también puedo hacer un buen papel en lo que es lateral derecho. Sé que si lo intento también me puede salir un buen papel.<b>Aparte de los objetivos grupales, ¿cuál es tu objetivo personal en este torneo para poder salir al extranjero o fichar por un equipo de primera división?</b><br />Claro, es el sueño de todo joven. Sabemos que es muy importantísimo este torneo ya que van a haber muchas vistas, mucho ojo entre nosotros los jóvenes, pero el primer papel es hacer un buen trabajo con la selección y luego ver lo que pasa en el futuro.<b>¿Cómo está tu contrato con Real Sociedad?</b><br />Todavía queda contrato con ellos y es lo que no me desespera. Sé que si hago las cosas bien se me va a dar otra oportunidad en otro equipo.