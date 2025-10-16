¡Una locura! La gran cantidad de boletos que Costa Rica tiene vendidas para el partido contra Honduras en apenas un día

La sorpresa ha sido la gran aceptación que ha tenido en el pueblo tico ya que reportan medios costarricenses que en menos de un día la afición costarricense acaparó un total de 21 mil entradas para este cotejo eliminatoria en el estadio Nacional.Los hondureños que quieran asistir al evento deberán de comprar sus boletos de forma individual ya que la <b>Fedefutbol </b>no le guardará tickets a la <b>FFH</b> para los catrachos que quieran hacer el viaje hacia San José, los pueden comprar entrando a la web de specialticket.net.Cabe mencionar que el aforo del recinto costarricense es de 42 mil personas, sin embargo la FIFA pide a las Federaciones que la capacidad de personas se disminuya para estos grandes eventos deportivos.