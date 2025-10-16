¡Una locura! La gran cantidad de boletos que Costa Rica tiene vendidas para el partido contra Honduras en apenas un día

La Federación de Fútbol de Costa Rica no perdió tiempo y tras la doble fecha FIFA de octubre, puso a la venta la boletería para el partido que encararán como locales contra Honduras el próximo 18 de noviembre.

La escuadra tica primero tendrá que pasar por Curazao midiéndose a una peligrosa Haití que podría ser el aliado de Honduras en estos últimos dos partidos, siempre y cuando la 'H' haga las labores en Managua contra Nicaragua.

No obstante, la final se jugará en San José con el clásico centroamericano donde se conocerá el clasificado a la Copa del Mundo de United 2026 y para eso la Fedefutbol puso los boletos a la venta este miércoles 15 de octubre.