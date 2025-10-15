¡África es favorita! Repechaje rumbo al Mundial 2026: formato y los posibles rivales que esperan a Concacaf

El panorama del repechaje rumbo al Mundial United 2026 empieza a tomar forma con varias selecciones ya asegurando su participación en esta instancia decisiva. Bolivia , por parte de Sudamérica, y Nueva Caledonia, representante de Oceanía , ya están clasificadas al repechaje intercontinental, a la espera de conocer a los equipos que llegarán desde África y Asia, donde todavía deben disputarse los playoffs regionales. En el continente asiático, el duelo por el boleto al repechaje se definirá entre Emiratos Árabes Unidos e Iraq. Ambos conjuntos buscan mantener vivas sus esperanzas de llegar al Mundial que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México. El ganador de esta llave representará a la Confederación Asiática en el repechaje intercontinental que se desarrollará en suelo mexicano.

Por el lado africano, la competencia está aún más intensa. El formato de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) establece dos llaves de eliminación directa: Gabón enfrentará a Nigeria y Congo se medirá ante Camerún. Los ganadores de estos cruces avanzarán a una final continental que definirá al único representante africano que accederá al repechaje intercontinental.

El formato del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026 será distinto al de ediciones anteriores. En lugar de partidos de ida y vuelta, se disputará un mini torneo en México, con sede por definir, en el que participarán seis selecciones: una de cada confederación (AFC, CAF, CONMEBOL, OFC, Concacaf) más un segundo equipo de Concacaf, por ser país anfitrión del Mundial.

Según el reglamento de la FIFA, los dos equipos mejor posicionados en el ranking mundial ingresarán directamente a las semifinales del repechaje, mientras que los cuatro restantes jugarán una ronda preliminar. Los ganadores de esos cruces se medirán en semifinales, y de allí saldrán los dos finalistas que buscarán los últimos boletos disponibles al Mundial United 2026.

El torneo se jugará a partido único, en una misma sede y en un lapso de pocos días, con el objetivo de reducir el desgaste y mantener la equidad competitiva. Los encuentros se disputarán bajo reglamento FIFA, con prórroga y tanda de penales en caso de empate. Solo dos selecciones conseguirán clasificar al Mundial a través de este repechaje, lo que convierte a esta fase en una de las más exigentes y emocionantes del camino rumbo a la Copa del Mundo.