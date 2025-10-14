Convocatoria de la Sub 21 de Honduras para competir en los Juegos Centroamericanos 2025 con sensibles bajas

La<b> <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/alemanes-sub-21-de-honduras-comienza-su-preparacion-juegos-centroamericanos-FJ27593035" target="_blank">Selección Sub 21 de Honduras</a> </b>que dirige <b>Orlando López</b> se prepara con miras a los <b>Juegos Centroamericanos 2025,</b> que encarán en <b>Guatemala </b>del 18 al 30 de octubre y como parte de la estrategia este proceso ha tenido sus concentraciones en la Casa de la H en la ciudad de <b>Siguatepeque, Comayagua, </b>debido que cuenta con cancha artificial como la que se jugará en el estadio Cementos Progreso en Guatemala.López y su cuerpo técnico ha venido trabajando de buena forma con varios microciclos de cara a la competencia, y este martes giraron la convocatoria oficial para hacerle frente a la competencia donde buscarán el oro de la competencia donde comienza el ciclo olímpico.