Con dos 'alemanes': La Sub 21 de Honduras comienza su preparación para los Juegos Centroamericanos y anuncia convocatoria

La <b>Selección Sub 21 de Honduras</b> que dirige <b>Orlando López</b> se prepara con miras a los <b>Juegos Centroamericanos 2025</b>, que encarán en Guatemala del 18 al 30 de octubre y como parte de la estrategia este proceso ha tenido sus concentraciones en la Casa de la H en la ciudad de Siguatepeque, Comayagua, debido que cuenta con cancha artificial como la que se jugará en el estadio Cementos Progreso en Guatemala.López y su cuerpo técnico ha venido trabajando de buena forma con varios microciclos de cara a la competencia, y este miércoles giraron una nueva convocatoria donde resaltan varios nombres conocidos y dentro de ellos la de dos legionarios.