Con dos 'alemanes': La Sub 21 de Honduras comienza su preparación para los Juegos Centroamericanos y anuncia convocatoria

López y su cuerpo técnico ha venido trabajando de buena forma con varios microciclos de cara a la competencia, y este miércoles giraron una nueva convocatoria donde resaltan varios nombres conocidos y dentro de ellos la de dos legionarios.

La Selección Sub 21 de Honduras que dirige Orlando López se prepara con miras a los Juegos Centroamericanos 2025 , que encarán en Guatemala del 18 al 30 de octubre y como parte de la estrategia este proceso ha tenido sus concentraciones en la Casa de la H en la ciudad de Siguatepeque, Comayagua, debido que cuenta con cancha artificial como la que se jugará en el estadio Cementos Progreso en Guatemala.

La Sub 21 de Honduras, tal y como dio a conocer DIEZ, tendrá la presencia de Leonardo Posadas y Nayrobi Vargas, ambos jugadores del fútbol alemán. Uno juega en el Hamburgo y otro en el Mainz, lo que le dará un salto de calidad a la escuadra hondureña.

Dentro de esta nómina hay nombres conocidos como el de Jonathan Argueta, Mathías Vazquez y Edwin Munguía del Motagua, Jeffrey Ramos de la Real Sociedad, Edwin Lobo y Dereck Moncada del Olimpia o Nixon Cruz del Real España.

Cabe destacar que ambos jugadores se quedarán trabajando por completo con la selección ya que el 10 de octubre se dará la lista definitiva, donde estarán incluidos, y el 17 del mismo mes se viaja a Guatemala a la competencia.

Honduras competirá en el grupo B del fútbol masculino junto a Costa Rica y Panamá, donde los mejores dos avanzarán a semifinales. El otro grupo A: Guatemala, El Salvador y Nicaragua. El debut de la 'H' es contra la representación tica el 20 de octubre y dos días después frente a los panameños. Las semifinales están programadas para el 26 y dos días después es la gran final.