Andy Najar ratifica su retiro de la Selección de Honduras, habla sobre la polémica de la horchata y defiende al Choco Lozano

La <b>Selección Nacional de Honduras</b> dio un golpe de autoridad ayer lunes tras vencer por goleada de 3-0 a <b>Haití </b>por la cuarta jornada de la <b>Eliminatoria Mundialista de Concacaf </b>rumbo al <b>Mundial de United 2026</b>. El triunfo ante los caribeños permitió a la “H” colocarse en lo más alto del grupo C y mantener vivas sus aspiraciones de clasificar de forma directa a la cita mundialista de <b>Estados Unidos, México y Canadá.</b>Entre las figuras más destacadas del compromiso estuvo <b>Andy Najar,</b> lateral del <b>Nashville SC,</b> quien volvió a demostrar su liderazgo dentro del terreno de juego en este tipo de encuentros. Najar se ha consolidado como uno de los pilares en el esquema táctico del entrenador colombiano<b> Reinaldo Rueda</b>, siendo un referente tanto dentro como fuera del campo.Este martes, previo a emprender su regreso a los Estados Unidos desde el Aeropuerto Palmerola, Najar atendió a los medios de comunicación y compartió sus sensaciones tras el importante triunfo ante los haitianos. El futbolista habló sobre la unión del grupo, la fe que los mantiene firmes y el compromiso de todo el plantel por alcanzar el objetivo de volver a un Mundial.