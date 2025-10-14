La respuesta de Luis Palma al 'Fantasma' Figueroa y su nueva posición en la Selección de Honduras: "Pelea mucho..."

Luis Palma, jugador de la Selección de Honduras, brindó sus valoraciones tras el 3-0 vs Haití y restó importancia a las declaraciones del "Fantasma" Figueroa, DT de Nicaragua. El mandamás nicaragüense afirmó que su equipo dejará fuera del Mundial a Honduras, por lo que Palma fue consultado. "La verdad que son muy buenas (sensaciones), se jugó un gran partido ayer y bueno pudimos sacar el resultado gracias a Dios y bueno nos mantiene ahí", opinó previo a volver a Polonia.

El jugador del Lech Poznan añadió: "La verdad que hicimos un gran partido, mérito de todos los compañeros, estuvimos muy enfocados en todos los aspectos y supimos aprovechar las oportunidades que se nos dio y pudimos anotar esos tres goles". En relación a la mejora que tuvieron con respecto al juego vs Costa Rica, analizó: "Creo que mostramos más calidad a la hora de tener el balón, más confianza y bueno eso fue fundamental para poder hacer el partido que hicimos ayer".

Palma también fue consultado por su cambio de posición y no ser tanto un extremo. "Sí, desde niño yo venía jugando en esa posición porque era gordito (risas). Pero bueno, después ya en el Vida tuve una posición distinta y bueno ahora mismo en el club donde estoy ahora, estoy jugando en esa posición y bueno me siento muy cómodo", acotó. Sobre las visitas en el cierre de la eliminatoria, consideró que Honduras debe hacer su trabajo y no pensar en los demás rivales. LEA: 'Fantasma' Figueroa destroza a su portero por la goleada que sufrió de Costa Rica: "Es un joven que cada día que juega..." "Lo analizamos que tenemos que ir a ganar los dos partidos que nos quedan, aquí no hay de otra manera para poder clasificar, tenemos que hacer nuestro trabajo independientemente de lo que pase en los otros partidos. Nosotros tenemos que estar bien enfocados en el objetivo que es el Mundial y bueno, tenemos que dar ese paso". Acerca de Nicaragua, declaró: "Nicaragua ya sabemos lo que es en casa, es un equipo que pelea mucho, guerrero en el buen aspecto que pelea, da la guerra y bueno, nosotros tenemos que estar bien enfocados esperando que Dios nos tenga bien de salud a todos los compañeros, a todos los que podamos ser llamados y ir a dar ese paso importante a Nicaragua".