'Fantasma' Figueroa destroza a su portero por la goleada que sufrió de Costa Rica: "Es un joven que cada día que juega..."

Marco Antonio 'Fantasma' Figueroa echó fuego en la conferencia de prensa luego de que Nicaragua fuera goleado por Costa Rica en San José (4-1), por la cuarta jornada de las eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial. Con este resultado, los 'Pinoleros' prácticamente se despiden del sueño por clasificar a la Copa del Mundo, por lo que el técnico chileno adelantó que le hará daño a Honduras en la penúltima fecha para dejarlos sin la clasificación.

"Nosotros vamos a hacer la maldad, nosotros tenemos que hacer la maldad, tenemos que a agarrar a Honduras y despedirnos bien. Después veremos que pasa en Curazao cuando nos toque jugar con Haití", aseguró Figueroa. "Tenemos que hacer la maldad, yo se los dije a los periodistas hondureños cuando fuimos, nos trataron bastante mal. Les dije cuando llegamos, nosotros los vamos a dejar fuera del Mundial y así va a ser", insistió el DT de 63 años.

SIN PIEDAD CONTRA SU PORTERO

Pero no es fue todo. El 'Fantasma' Figueroa apuntó contra la Federación de Costa Rica, pues revela que "el resto de los equipos y la Federación Costarricense de Fútbol nos cerró las puertas desde el día 10 de octubre, pero la Liga (Alajuelense) nos brindó la cancha y un espacio para poder trabajar y el antifútbol fue muy feo, bastante feo". Después de eso, el entrenador no se contuvo y responsabilizó públicamente a su portero, el joven Miguel Rodríguez, por la derrota de Nicaragua en suelo tico. "Cuando nos hacen el 1-0 y nosotros les empatamos el partido, ellos empezaron a ponerse nerviosos y cuando vas perdiendo un partido 3-1 por errores puntuales que no fueron gracias a la calidad de jugadas de ellos, sino a errores nuestros, específicamente de nuestro arquero, tuvimos que pasar a una línea de cuatro", explicó.

"Lamentablemente, un equipo en proceso, un equipo en crecimiento no puede cometer los errores que cometimos hoy, específicamente Miguel. Él es un joven de 22 años, cada día que juega pierde oportunidades en el fútbol profesional y eso no se lo digo yo, se lo dice cada uno de sus compañeros después de cada uno de los partidos", sostuvo. Un periodista de Nicaragua le recordó al 'Fantasma' que él había dicho que prefería tener a un arquero de 22 años antes que a uno de la edad de Keylor Navas (38). "Sigo pensando lo mismo. Miguel tiene grandes condiciones, mide 1,90 metros y los demás arqueros que tenemos en Nicaragua miden 1,74 metros. Entonces, la responsabilidad es de Miguel, y mía por ponerlo. Eso yo lo asumo", respondió.