'Fantasma' Figueroa destroza a su portero por la goleada que sufrió de Costa Rica: "Es un joven que cada día que juega..."

Pero no es fue todo. El <b>'Fantasma' Figueroa </b>apuntó contra la <b>Federación de Costa Rica</b>, pues revela que "el resto de los equipos y la Federación Costarricense de Fútbol nos cerró las puertas desde el día 10 de octubre, pero la Liga (Alajuelense) nos brindó la cancha y un espacio para poder trabajar y el antifútbol fue muy feo, bastante feo".Después de eso, el entrenador no se contuvo y responsabilizó públicamente a su portero, el joven <b>Miguel Rodríguez</b>, por la derrota de <b>Nicaragua </b>en suelo tico. "Cuando nos hacen el 1-0 y nosotros les empatamos el partido, ellos empezaron a ponerse nerviosos y cuando vas perdiendo un partido 3-1 por errores puntuales que no fueron gracias a la calidad de jugadas de ellos, sino a errores nuestros, específicamente de nuestro arquero, tuvimos que pasar a una línea de cuatro", explicó.