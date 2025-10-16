Honduras inicia valiosa gira internacional previo al Mundial Sub-17: convocatoria oficial y detalles antes del viaje a Qatar

Honduras se medirá en la justa futbolística a Brasil, Zambia e Indonesia por el grupo H el 4, 7 y 10 de noviembre respectivamente, respectivamente en la primera ronda del Mundial de Qatar.

La Selección de Honduras ultima los detalles para la disputa del Mundial de Qatar 2025 , del 3 al 27 de noviembre, bajo el mando del entrenador nacional Israel el "Mou" Canales .

Pero antes, la Bicolor ha realizado un extenso plan de trabajo con diferentes microciclos llevados a cabo en la ciudad de Siguatepeque como sede principal para la preparación.

La mayoría de los encuentros han sido amistosos, se resalta una gira de preparación que se dio por Venezuela donde además de enfrentar al anfitrión se midió contra Panamá.

Ahora, los dirigidos por Israel Canales ya se encuentran completamente concentrados en la última gira amistosa que será contra Costa Rica en calidad de visita.

Los dos encuentros frente a los ticos se desarrollarán el sábado y lunes 18 y 20 de octubre, ambos con horarios de inicio a partir de las 10 de la mañana en el Complejo Deportivo de la Federación de Fútbol tica de la ciudad de San José.

Para estos encuentros, Israel Canales citó a 21 futbolistas con dos legionarios en la nómina: el arquero Eliezer Fuentes (FC Dallas, Estados Unidos) y el mediocampista Nicolás Balbas (Deportivo La Coruña, España).

Los convocados al Mundial de Qatar 2025 se estarán conociendo hasta el 20 o 21 de octubre, la concentración final iniciará desde el 24 de octubre en Tegucigalpa para estar viajando a Qatar cinco días antes del debut ante Brasil.

CONVOCADOS PARA LA GIRA POR COSTA RICA



PORTEROS:

Anthony Anderson (Platense)

Eliezer Fuentes (FC Dallas, Estados Unidos)

Noel Valladares (Olimpia)

DEFENSAS:

Yensel Morales (Olimpia)

Denzel Arzú (Olimpia)

Darrel Oliva (Motagua)

José Oyuela (Motagua)

Osmel Medina (Génesis PN)

Emmanuel Martín (Motagua)

Carlos Chávez (Real España)

MEDIOCAMPISTAS:

Mike Arana (Real España)

Christopher Vega (Real España)

Edward Amador (UPN)

Alexander Álvarez (Platense)

Deijan García (Juticalpa FC)

Nicolás Balbas (Deportivo La Coruña, España)

DELANTEROS:

Yeison Arriola (Platense)

Brayan Cortés (Olimpia)

David Flores (Olimpia)

Marco Reyes (Victoria)

Reagan Bodden (Real España)