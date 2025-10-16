Honduras inicia valiosa gira internacional previo al Mundial Sub-17: convocatoria oficial y detalles antes del viaje a Qatar

Pero antes, la Bicolor ha realizado un extenso plan de trabajo con diferentes microciclos llevados a cabo en la ciudad de Siguatepeque como sede principal para la preparación.La mayoría de los encuentros han sido amistosos, se resalta una gira de preparación que se dio <b>por Venezuela </b>donde además de enfrentar al anfitrión se midió contra Panamá.Ahora, los dirigidos por Israel Canales ya se encuentran completamente concentrados en la última <b>gira amistosa</b> que será contra Costa Rica en calidad de visita.Los dos encuentros frente a los ticos se desarrollarán el <b>sábado y lunes 18 y 20 de octubre</b>, ambos con horarios de inicio a partir de las 10 de la mañana en el Complejo Deportivo de la Federación de Fútbol tica de la ciudad de San José.Para estos encuentros, Israel Canales<b> citó a 21 futbolistas </b>con dos legionarios en la nómina: el arquero Eliezer Fuentes (FC Dallas, Estados Unidos) y el mediocampista <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/nicolas-balbas-deportivo-la-coruna-espana-jugador-sub-17-reservas-convocado-honduras-FG23163547#image-1" target="_blank">Nicolás Balbas</a></b> (Deportivo La Coruña, España).Los convocados al Mundial de Qatar 2025 se estarán conociendo hasta el 20 o 21 de octubre, la concentración final iniciará desde el 24 de octubre en Tegucigalpa para estar viajando a Qatar cinco días antes del debut ante Brasil.<b>CONVOCADOS PARA LA GIRA POR COSTA RICA<br /><br />PORTEROS:</b><br />Anthony Anderson (Platense)<br />Eliezer Fuentes (FC Dallas, Estados Unidos)<br />Noel Valladares (Olimpia)<br /><b>DEFENSAS:</b><br />Yensel Morales (Olimpia)<br />Denzel Arzú (Olimpia)<br />Darrel Oliva (Motagua)<br />José Oyuela (Motagua)<br />Osmel Medina (Génesis PN)<br />Emmanuel Martín (Motagua)<br />Carlos Chávez (Real España)<br /><b>MEDIOCAMPISTAS:</b><br />Mike Arana (Real España)<br />Christopher Vega (Real España)<br />Edward Amador (UPN)<br />Alexander Álvarez (Platense)<br />Deijan García (Juticalpa FC)<br />Nicolás Balbas (Deportivo La Coruña, España)<br /><b>DELANTEROS: </b><br />Yeison Arriola (Platense)<br />Brayan Cortés (Olimpia)<br />David Flores (Olimpia)<br />Marco Reyes (Victoria)<br />Reagan Bodden (Real España)