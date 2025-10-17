Dereck Moncada se expresó sobre si será su último torneo con Olimpia, anotarle con 17 años a Motagua y reveló secreto: "me da mucha satisfacción"

Dereck Moncada celebró su cuarta anotación y se sigue afianzando en el León, donde lo tienen como su nuevo exponente. Tanto así que no fue cedido a los <b>Juegos Centroamericanos en Guatemala 2025</b> con la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/orlando-lopez-honduras-aclara-bajas-nixon-cruz-dereck-moncada-costa-rica-panama-DL27791165" target="_blank">Sub-21 de Honduras</a></b> debido a su importancia en la Liga Nacional como en la Copa Centroamericana.Además, su contrato se vence en diciembre del presente año y su abuelo materno, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/dereck-moncada-fichaje-olimpia-salida-no-continuara-liga-nacional-honduras-DA27504362" target="_blank">Mario Moncada</a></b>, ha expresado que todo indica que dará el salto al extranjero y en Estados Unidos tiene las puertas abiertas de inmediato.Al finalizar el encuentro, un emocionado muchacho atendió a DIEZ y se mostró feliz por su buen momento. Espera rendir mucho más y se expresó sobre su futuro cercano.<b>CONFERENCIA DE PRENSA DE DERECK MONCADA</b><b>Anotar en clásico.</b> "Fue un lindo gol, no era el resultado que queríamos y se hizo todo hasta el final".<b>Lo que dijo el DT. </b>"Me dijo que hiciera normalmente lo que venía haciendo, aprovechando la oportunidad".<b>Un gol en un clásico. </b>"He querido siempre hacer las cosas bien y se me dio la oportunidad en este clásico, me da mucha satisfacción".<b>Dedicación del gol. </b>"Mi familia vino desde Talanga, además también para un entrenador que es Motagua, Luis Matamoros".<b>Estás trabajando aparte con él.</b> "Sí, estamos trabajando aparte".<b>Sería tu último torneo, tu abuelo dijo que hay ofertas de la MLS.</b> "Ahí no sé, yo voy a seguir trabajando con el equipo e ir sumando minutos".