Dereck Moncada se expresó sobre si será su último torneo con Olimpia, anotarle con 17 años a Motagua y reveló secreto: "me da mucha satisfacción"

Hijo de Maynor Figueroa y nieto del exárbitro Mario Moncada se puso la capa de héroe para el Léon en el último minutos anotando el gol que evitó la derrota frente a su eterno rival.

El clásico capitalino entre Olimpia y Motagua finalizó 2-2 en el estadio Nacional Chelato Uclés siendo figura el joven extremo Dereck Moncada a sus 17 años.

Dereck Moncada celebró su cuarta anotación y se sigue afianzando en el León, donde lo tienen como su nuevo exponente. Tanto así que no fue cedido a los Juegos Centroamericanos en Guatemala 2025 con la Sub-21 de Honduras debido a su importancia en la Liga Nacional como en la Copa Centroamericana.

Además, su contrato se vence en diciembre del presente año y su abuelo materno, Mario Moncada, ha expresado que todo indica que dará el salto al extranjero y en Estados Unidos tiene las puertas abiertas de inmediato.

Al finalizar el encuentro, un emocionado muchacho atendió a DIEZ y se mostró feliz por su buen momento. Espera rendir mucho más y se expresó sobre su futuro cercano.

CONFERENCIA DE PRENSA DE DERECK MONCADA

Anotar en clásico. "Fue un lindo gol, no era el resultado que queríamos y se hizo todo hasta el final".

Lo que dijo el DT. "Me dijo que hiciera normalmente lo que venía haciendo, aprovechando la oportunidad".

Un gol en un clásico. "He querido siempre hacer las cosas bien y se me dio la oportunidad en este clásico, me da mucha satisfacción".

Dedicación del gol. "Mi familia vino desde Talanga, además también para un entrenador que es Motagua, Luis Matamoros".

Estás trabajando aparte con él. "Sí, estamos trabajando aparte".

Sería tu último torneo, tu abuelo dijo que hay ofertas de la MLS. "Ahí no sé, yo voy a seguir trabajando con el equipo e ir sumando minutos".