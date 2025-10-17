Espinel tras sufrido empate con Motagua y lo que debe hacer Olimpia para ganar los dos torneos: "Primero que nada..."

<b>Eduardo Espinal</b> salió conforme del Estadio Nacional luego de que <b>Olimpia </b>evitara la derrota en los últimos minutos ante <b>Motagua </b>(2-2). El técnico uruguayo resaltó que sus jugadores nunca se dieron por vencido, aunque considera que hicieron un trabajo para llevarse los tres puntos, pues su equipo no bajó los brazos y generó más jugadas de peligro hasta lograr la igualdad en el añadido.Tras finalizar el encuentro, el entrenador de los albos reconoce que les hizo falta "contundencia" y fue consultado sobre lo que debe hacer <b>Olimpia </b>para conquistar la Liga y Copa Centrocamericana, donde se medirá ante <b>Alajuelense </b>de Costa Rica por el boleto a la gran final.