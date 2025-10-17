Costa Rica quiere blindarse antes de enfrentar a Honduras: Así prepara la estrategia para su asalto al Mundial 2026

Reportes desde suelo tico indican que Fedefútbol pidió a la Unafut detener la competencia en las jornadas 16 y 17, con el fin de disponer de sus seleccionados locales sin interrupciones. Además, el duelo entre Cartaginés y Alajuelense, programado para el 9 de noviembre, también sería reprogramado. Como consecuencia, la Gran Final del torneo nacional se trasladaría al 24 y 28 de diciembre.

La selección de Costa Rica ya empezó a mover sus piezas pensando en el cierre de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial United 2026 . Durante la fecha FIFA de noviembre, los ticos se medirán a Haití y Honduras , y para llegar en óptimas condiciones, la Federación Costarricense de Fútbol ha comenzado a gestionar la suspensión de varias fechas del torneo local. Según medios del país, esta medida busca brindar más tiempo de preparación al combinado dirigido por Miguel “Piojo” Herrera.

Con esa decisión, los futbolistas del campeonato costarricense que sean convocados a la Selección quedarían libres desde la semana anterior al 4 y 5 de noviembre, lo que permitirá a Herrera iniciar un microciclo de trabajo enfocado exclusivamente en los compromisos eliminatorios. El objetivo es llegar con un plantel en ritmo, sincronizado y preparado para afrontar partidos decisivos en la ruta mundialista.

El entrenador mexicano aprovecharía ese tiempo para afinar detalles tácticos y ensamblar su once ideal, mientras espera la incorporación de los legionarios. Una vez completado el grupo, el conjunto tico viajará a Willemstad, Curazao, donde el 13 de noviembre enfrentará a Haití, en un duelo clave para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.

LEA TAMBIÉN: ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DE LA ELIMINATORIA

Posteriormente, Costa Rica volverá a casa para medirse ante Honduras el 18 de noviembre en el Estadio Nacional de San José. Se espera un lleno total en el coloso de la capital, donde la afición buscará empujar al equipo hacia el sueño mundialista o, al menos, al repechaje intercontinental. El compromiso se perfila como uno de los más determinantes del grupo.

Actualmente, Honduras lidera el Grupo C con ocho puntos, mientras que Costa Rica se mantiene en la segunda posición con seis unidades. Haití ocupa el tercer lugar con cinco, y Nicaragua cierra la tabla con apenas un punto. La lucha por los boletos al Mundial promete definirse al límite, con los ticos dependiendo de sí mismos para seguir con vida en el camino hacia United 2026.