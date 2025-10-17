Costa Rica quiere blindarse antes de enfrentar a Honduras: Así prepara la estrategia para su asalto al Mundial 2026

Con esa decisión, los futbolistas del campeonato costarricense que sean convocados a la Selección quedarían libres desde la semana anterior al 4 y 5 de noviembre, lo que permitirá a Herrera iniciar un microciclo de trabajo enfocado exclusivamente en los compromisos eliminatorios. El objetivo es llegar con un plantel en ritmo, sincronizado y preparado para afrontar partidos decisivos en la ruta mundialista.El entrenador mexicano aprovecharía ese tiempo para afinar detalles tácticos y ensamblar su once ideal, mientras espera la incorporación de los legionarios. Una vez completado el grupo, el conjunto tico viajará a Willemstad, Curazao, donde el 13 de noviembre enfrentará a Haití, en un duelo clave para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.<b>LEA TAMBIÉN</b>: <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/eliminatoriaconcacaf" target="_blank">ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DE LA ELIMINATORIA</a></b>Posteriormente, Costa Rica volverá a casa para medirse ante Honduras el 18 de noviembre en el Estadio Nacional de San José. Se espera un lleno total en el coloso de la capital, donde la afición buscará empujar al equipo hacia el sueño mundialista o, al menos, al repechaje intercontinental. El compromiso se perfila como uno de los más determinantes del grupo.Actualmente, Honduras lidera el Grupo C con ocho puntos, mientras que Costa Rica se mantiene en la segunda posición con seis unidades. Haití ocupa el tercer lugar con cinco, y Nicaragua cierra la tabla con apenas un punto. La lucha por los boletos al Mundial promete definirse al límite, con los ticos dependiendo de sí mismos para seguir con vida en el camino hacia United 2026.