La Selección

El estado de salud de Julián Martínez y Edwin Rodríguez: ¿estarán listos para la fecha FIFA de noviembre con Honduras?

La Selección de Honduras tendrá que encarar los duelos de noviembre sin varios seleccionados por lesión.

2025-10-20

Faltan 23 días para que la Selección Nacional de Honduras juegue la primera de dos finales que tendrán para clasificar a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. El 13 de noviembre ante Nicaragua y el 18 del mismo mes contra Costa Rica y hay novedades sobre algunos seleccionados que están lesionados.

Una de las bajas que mayor eco hizo en la pasada fecha FIFA fue la del defensor del Alverca FC de Portugual, Julián Martínez, quien sufrió un desgarro complejo del cuerpo y cuerno anterior del menisco externo de la rodilla derecha. Esto sucedió en uno de los entrenos con su club.

Malas noticias para Honduras: Costa Rica confirma lo que vivirá la 'H' en el último partido de Eliminatorias Mundialistas

La situación fue tan delicada que el jueves 9 de octubre tuvo que someterse a una cirugía con el doctor del Benfica, Pedro Granate, en el hospital da Luz de Lisboa.

El veredicto médico es que el exOlimpia tardará seis semanas para poder recuperase; sin embargo, Martínez Crisanto está trabajando fuerte para reducir el tiempo a cuatro semanas y llegar justo para los encuentros de la 'H' en noviembre.

Por los momentos, el ceibeño únicamente está haciendo trabajos de gimnasio en el complejo del Alverca FC para fortalecer los músculos de la pierna dañada.

- EDWIN RODRÍGUEZ, KO DE ELIMINATORIAS -

Mientras que la bicolor y Olimpia seguirán sufriendo la ausencia del habilidoso Edwin Rodríguez. El nacido en Quimistán, Santa Bárbara, fue operado con éxito hace dos semanas después de una fractura por avulsión en el quinto metatarsiano del pie izquierdo, lesión que sufrió durante el partido ante Génesis FC por la Jornada 8 del Torneo Apertura en el estadio Morazán.

Edwin Rodríguez no estará más con Honduras en este 2025.

DIEZ conoció que al futbolista ya le quitaron los puntos de suturación y tendrá una bota inmovilizadora por un mes y medio. Durante ese tiempo solo debe hacer trabajos de musculatura.

Luego de ese tiempo se le realizará una nueva evaluación para darle de alta y que así comience a trotar y a hacer futbol paulatinamente.

Otros lesionados son Denil Maldonado que volverá hasta en el mes de enero de 2026 y Getsel Montes que a pesar de que el domingo disputó unos minutos en la derrota del Herediano ante el Liberia tiene un desgarro muscular de un centímetro en el muslo derecho.

Mario Jafeth Moreno
Mario Jafeth Moreno
Periodista

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021. Actualmente laboro para Diario Diez, La Prensa y El Heraldo.
