El estado de salud de Julián Martínez y Edwin Rodríguez: ¿estarán listos para la fecha FIFA de noviembre con Honduras?

Faltan 23 días para que la Selección Nacional de Honduras juegue la primera de dos finales que tendrán para clasificar a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. El 13 de noviembre ante Nicaragua y el 18 del mismo mes contra Costa Rica y hay novedades sobre algunos seleccionados que están lesionados.Una de las bajas que mayor eco hizo en la pasada fecha FIFA fue la del defensor del Alverca FC de Portugual, Julián Martínez, quien sufrió un desgarro complejo del cuerpo y cuerno anterior del menisco externo de la rodilla derecha. Esto sucedió en uno de los entrenos con su club.