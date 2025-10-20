El estado de salud de Julián Martínez y Edwin Rodríguez: ¿estarán listos para la fecha FIFA de noviembre con Honduras?

Faltan 23 días para que la Selección Nacional de Honduras juegue la primera de dos finales que tendrán para clasificar a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. El 13 de noviembre ante Nicaragua y el 18 del mismo mes contra Costa Rica y hay novedades sobre algunos seleccionados que están lesionados. Una de las bajas que mayor eco hizo en la pasada fecha FIFA fue la del defensor del Alverca FC de Portugual, Julián Martínez, quien sufrió un desgarro complejo del cuerpo y cuerno anterior del menisco externo de la rodilla derecha. Esto sucedió en uno de los entrenos con su club.

La situación fue tan delicada que el jueves 9 de octubre tuvo que someterse a una cirugía con el doctor del Benfica, Pedro Granate, en el hospital da Luz de Lisboa. El veredicto médico es que el exOlimpia tardará seis semanas para poder recuperase; sin embargo, Martínez Crisanto está trabajando fuerte para reducir el tiempo a cuatro semanas y llegar justo para los encuentros de la 'H' en noviembre. Por los momentos, el ceibeño únicamente está haciendo trabajos de gimnasio en el complejo del Alverca FC para fortalecer los músculos de la pierna dañada.

- EDWIN RODRÍGUEZ, KO DE ELIMINATORIAS -

Mientras que la bicolor y Olimpia seguirán sufriendo la ausencia del habilidoso Edwin Rodríguez. El nacido en Quimistán, Santa Bárbara, fue operado con éxito hace dos semanas después de una fractura por avulsión en el quinto metatarsiano del pie izquierdo, lesión que sufrió durante el partido ante Génesis FC por la Jornada 8 del Torneo Apertura en el estadio Morazán.