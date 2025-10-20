Honduras cae ante Costa Rica en un polémico partido: la Mini "H" se complica tras caer en los Juegos Centroamericanos

La Selección Nacional Sub-21 de Honduras inició su participación en los Juegos Centroamericanos 2025 con una triste derrota ante Costa Rica. El juego, disputado este lunes en el Estadio Cementos Progreso de la Ciudad de Guatemala, dejó sensaciones tibias para la Bicolor, que mostró momentos de buen fútbol, pero no logró concretar sus oportunidades. El equipo dirigido por Orlando López presentó una alineación, en su mayoría con talento local y la inclusión de un internacional. Entre los nombres más destacados figuraron Nayrobi Vargas, quien milita en el FSV Mainz 05 II de Alemania, junto a Edwin Munguía y Jeffrey Ramos, referentes de la Liga Nacional.

Desde los primeros minutos, Honduras mostró intención ofensiva. Al minuto 5, la Mini “H” tuvo su primera oportunidad clara con un tiro libre que generó peligro en el área costarricense. Sin embargo, le faltó precisión en la definición y el marcador permaneció intacto. Costa Rica también respondió con su poderío ofensivo. Al minuto 13, Dylan Ramírez conectó de cabeza un balón que se estrelló en el poste y, en el rebote, un compañero empujó la pelota al fondo de la red. No obstante, el árbitro anuló el gol por posición adelantada, generando reclamos de los ticos, que no estuvieron de acuerdo con la decisión. Al minuto 27 se realizó una pausa de hidratación. Tras el breve descanso, Honduras tuvo la oportunidad más clara del primer tiempo. Justin Ponce cobró un penal, pero el portero Berny Rojas detuvo su disparo. La decisión del árbitro fue polémica al señalar la pena máxima para la Mini "H" porque la falta fue fuera del área tica.

El primer tiempo terminó sin goles, con un ambiente tenso y dos polémicas arbitrales. Honduras se fue al descanso con la sensación de que había dejado escapar una valiosa oportunidad para adelantarse en el marcador.

El segundo tiempo comenzó con un golpe duro para los catrachos. Apenas al minuto 49, un mal despeje de la defensa permitió que Óscar Leal aprovechara un rebote dentro del área y marcara el 1-0 para Costa Rica. Juergen García intentó salvar el remate inicial, pero el rebote cayó en los pies del atacante tico.

A partir de ese momento, Honduras buscó el empate, pero con poca claridad. Edwin Munguía tuvo una ocasión clara al minuto 70 con un cabezazo que se fue por encima del arco. Más tarde, al 80, Mathías Vázquez también probó con un remate de cabeza, pero el balón pasó rozando el poste rival.

Pese al buen cierre de partido, la Bicolor no logró igualar el marcador y terminó cayendo por la mínima. Costa Rica se llevó los tres puntos y se colocó líder del grupo B, mientras que Panamá descansó en esta primera jornada.