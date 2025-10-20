Honduras cae ante Costa Rica en un polémico partido: la Mini "H" se complica tras caer en los Juegos Centroamericanos

Desde los primeros minutos, Honduras mostró intención ofensiva. Al minuto 5, la Mini “H” tuvo su primera oportunidad clara con un tiro libre que generó peligro en el área costarricense. Sin embargo, le faltó precisión en la definición y el marcador permaneció intacto.<b>Costa Rica </b>también respondió con su poderío ofensivo. Al minuto 13, <b>Dylan Ramírez </b>conectó de cabeza un balón que se estrelló en el poste y, en el rebote, un compañero empujó la pelota al fondo de la red. No obstante, el árbitro anuló el gol por posición adelantada, generando reclamos de los ticos, que no estuvieron de acuerdo con la decisión.Al minuto 27 se realizó una pausa de hidratación. Tras el breve descanso, <b>Honduras </b>tuvo la oportunidad más clara del primer tiempo. <b>Justin Ponce </b>cobró un penal, pero el portero Berny Rojas detuvo su disparo. La decisión del árbitro fue polémica al señalar la pena máxima para la Mini "H" porque la falta fue fuera del área tica.