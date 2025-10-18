Hondureño Luis Suazo recibe una de las mejores noticias en su corta carrera como futbolista

Divisiones inferiores del Cagliari, luego en la Juventus y ahora destaca en la Sub-19 del Braga donde ya se hizo presente como goleador ante futbolistas de mayor edad, Luis Suazo está valorado.

En julio sorprendió el fichaje de Luis Suazo al pasar de la Juventus italiano al Braga portugués para mejores oportunidades en su novel carrera futbolística. Su padre David Suazo , leyenda futbolística catracha, es su principal asesor.

Ahora, el extremo de 17 años, recibió con los brazos abiertos una de las grandes noticias que puede tener un talentoso jugador en su corta carrera como profesional.

El pasado febrero en uno de los premundiales Sub-17 de la Concacaf desarrollados en San Pedro Sula el nacido en Cagliari, Italia, fue figura con la Selección de Honduras que obtuvo el boleto al Mundial de Qatar 2025.

Además recibió un gran homenaje, el diario británico The Guardian lo colocó como uno de los mejores 60 futbolistas a seguir como grandes promesas a nivel Sub-17.

Braga comunicó que Luis Gabriel Suazo Secchi está oficialmente convocado por la Selección de Honduras Sub-17 que comanda el técnico José Israel Canales Godoy.

Luis Suazo no logró estar presente en la gira de Honduras por Costa Rica. Se estará integrando a la Bicolor Sub-17 en Tegucigalpa el próximo 24 de octubre previo al viaje al Mundial de Qatar

En el Mundial de Qatar 2025, la Selección de Honduras Sub-17 se medirá en el grupo H a sus similares de Brasil, Zambia e Indonesia el 4, 7 y 10 de noviembre en su primera fase.