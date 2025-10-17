La Selección

Aficionados capitalinos disfrutaron al máximo el clásico Honduras vs Costa Rica en el estadio virtual Diez

Los aficionados no solamente disfrutaron del encuentro, sino que también se llevaron sus premios.

La emoción de vivir la fiebre futbolera que provoca nuestra Selección nacional se vivió a lo grande en el Estadio Virtual DIEZ, donde el clásico Honduras vs Costa Rica se vivió con mucha intensidad.

Con sus camisas de la Bicolor, en familias y con toda la ilusión de seguir soñando con el Mundial de United 2026, así comenzaron a llegar los capitalinos al Estadio Virtual de DIEZ, mismo que se llevó acabo en el tercer nivel de Cascadas Mall, donde se vivió una fiesta.

La fiesta no se detuvo sin importar las condiciones climáticas que imperaban en la capital y los fanáticos llegaron para disfrutar todo el show que tenían preparado los patrocinadores.

Desde la cápsula de premios de Motomundo, la sorpresas de Apostemos, los imperdibles Zambos preparados, los regalos de Rexona y toda la adrenalina que despertaba dicho encuentro.

Gracias a la mejor señal y al internet más rápido de Honduras de Cable Color, los capitalinos vibraron con cada jugada del encuentro, pese a que los goles no llegaron, la emoción se vivió a tope.

La gran cantidad de aficionados que se hicieron presente al Estadio Virtual Diez contaron con la seguridad que siempre brinda GES.

Al final del partido, los aficionados capitalinos se fueron muy contentos con sus regalos y sorpresas que disfrutaron en el Estadio Virtual DIEZ gracias al compromiso de: Apostemos, Motomundo, Fisiocrem, Zambos; Cable Color, Rexona, GES, Xedex, Cervecería, Piquete y Monsol.

