Aficionados capitalinos disfrutaron al máximo el clásico Honduras vs Costa Rica en el estadio virtual Diez

La emoción de vivir la fiebre futbolera que provoca nuestra Selección nacional se vivió a lo grande en el Estadio Virtual DIEZ, donde el clásico Honduras vs Costa Rica se vivió con mucha intensidad.

Con sus camisas de la Bicolor, en familias y con toda la ilusión de seguir soñando con el Mundial de United 2026, así comenzaron a llegar los capitalinos al Estadio Virtual de DIEZ, mismo que se llevó acabo en el tercer nivel de Cascadas Mall, donde se vivió una fiesta.

La fiesta no se detuvo sin importar las condiciones climáticas que imperaban en la capital y los fanáticos llegaron para disfrutar todo el show que tenían preparado los patrocinadores.