Hondureño Luis Suazo despierta interés y prestigioso medio de Europa lo destaca como una de las grandes promesas del 2025

El nacido en Cagliari, Italia, es hijo del exdelantero hondureño <b>David Suazo</b>, quien dejó una marca imborrable en el Cagliari en la Serie B y Serie A, además de militar en el Inter de Milan.Luis Suazo no obtuvo el permiso del Braga Sub-19 para incorporarse a la Sub-17 en la gira que tendrán <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/honduras-inicia-valiosa-gira-internacional-previo-mundial-convocatoria-qatar-costa-rica-FK27783701" target="_blank">por Costa Rica</a></b>. Sin embargo, su presencia en la Bicolor será desde el 24 de octubre previo al viaje a Qatar para disputar el Mundial 2025.<b>DESTACADO A NIVEL MUNDIAL</b>El interés por el joven extremo hondureño traspasó las fronteras y el <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.theguardian.com/football/ng-interactive/2025/oct/14/next-generation-2025-60-of-the-best-young-talents-in-world-football" target="_blank">The Guardian</a></b> de Inglaterra lo resaltó entre las 60 promesas del mundo a seguir en este 2025.Luis Suazo aparece como el único futbolista centroamericano en el listado que incluye talentos de Argentina, Brasil, España, Francia y demás potencias mundiales en el mundo del fútbol.Desde<b> Ibrahim Mbaye</b> del PSG hasta la próxima promesa de Brasil, seleccionamos a algunos de los jugadores más talentosos nacidos en 2008, es el mensaje que lanzó The Guardian para leer el artículo."Suazo ha jugado toda su carrera en Europa, comenzando en el Cagliari antes de pasar a la Juventus y ahora a Portugal. Fue uno de los mejores jugadores de la<b> Selección Sub-17 de Honduras</b> este año y dio tres asistencias en tres partidos de la fase de clasificación para el Mundial Sub-17", comentan sobre el hondureño.Y agregaron: "Un regateador talentoso, sabe cómo superar a un defensor y tiene una gran habilidad para el disparo. Suazo se describe a sí mismo como "impredecible, rápido y, como a otros delanteros, me encanta marcar". <b>Su padre, David, </b>una leyenda del fútbol hondureño que disputó más de 100 partidos en la Serie A a principios de la década del 2000 con el Cagliari y el Inter, dijo: "Tiene muchas posibilidades y cualidades, porque tiene un proceso diferente al mío".